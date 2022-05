MUSK SELVAGGIO - GIAN PAOLO SERINO: “UN ARTICOLO DEL ‘NEW YORK TIMES’ DI OGGI PONE UN’OMBRA SU ELON MUSK: HA TRASCORSO I PRIMI 17 ANNI DELLA SUA VITA NEL SUD AFRICA DELL’ APARTHEID - IN UN SOBBORGO DOVE I GIORNALI ARRIVAVANO CENSURATI, ALLA TV PASSAVANO L’INNO NAZIONALE CON I SOLDATI BIANCHI MORTI NEGLI SCONTRI CON I NERI. E’ CRESCIUTO IN SCUOLE SOLO PER BIANCHI, IN ‘COMUNITÀ SEGREGAZIONISTE’, I COMPAGNI RICORDANO CHE NON AVEVA AMICI NERI. ED È SUBITO GIALLO: ELON MUSK SARÀ IMPARZIALE ANCHE VERSO LE COMUNITÀ DI COLORE?”

GIAN PAOLO SERINO

Sul “The New York Times” di oggi, destinato agli abbonati, un articolo pone un’ombra su Elon Musk: ha trascorso i primi 17 anni della sua vita nel Sud Africa dell’ Apartheid - in un sobborgo dove i giornali arrivavano censurati, alla tv passavano l’inno nazionale con i soldati bianchi morti negli scontri con i neri. E’ cresciuto in scuole solo per bianchi, in “comunità segregazioniste”, i compagni ricordano che non aveva amici neri.

Ai giornalisti del NYT che gli mandano mail per “chiarire” se sarà imparziale come proprietario di Twitter vista la sua formazione da bianco suprematista, non risponde.

Ed è subito giallo: Elon Musk sarà imparziale anche verso le comunità di colore?

Elon Musk ha lasciato un Sudafrica pieno di disinformazione e privilegio bianco

Estratto dell’articolo di John Eligon and Lynsey Chutel per www.nytimes.com

L'imminente acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk ha portato molte persone a sondare le sue dichiarazioni pubbliche e il suo passato per trovare indizi su come plasmerà una delle piattaforme pubbliche più influenti del mondo.

Ma il signor Musk, meglio conosciuto perché possiede le aziende Tesla e SpaceX, non ha parlato molto in pubblico di una parte significativa del suo passato: come possa averlo plasmato il crescere, da bianco, sotto il sistema razzista dell'apartheid in Sudafrica.

"E' eloquente - i ragazzi bianchi erano isolati dalla dura realtà", dice Terence Beney, un bianco che si è diplomato con Musk alla Pretoria Boys High School nel 1988.

Le interviste con i parenti e gli ex compagni di classe rivelano un'educazione in comunità bianche segregate ed elitarie, disseminate di propaganda governativa anti-nera, e distaccate dalle atrocità che i leader politici bianchi hanno inflitto alla maggioranza nera.

Musk, 50 anni, è cresciuto nel centro economico di Johannesburg, nella capitale esecutiva di Pretoria e nella città costiera di Durban. Le comunità suburbane erano in gran parte avvolte dalla disinformazione. I giornali a volte arrivavano sulla soglia di casa con intere sezioni oscurate e i notiziari notturni finivano con l'inno nazionale e un'immagine della bandiera nazionale che sventolava mentre i nomi dei giovani bianchi che erano stati uccisi combattendo per il governo scorrevano sullo schermo.

"Eravamo davvero sprovveduti come adolescenti bianchi sudafricani. Davvero sprovveduti", ha detto Melanie Cheary, una compagna di classe del signor Musk durante i due anni che ha trascorso alla Bryanston High School nella periferia nord di Johannesburg, dove i neri erano visti raramente, se non al servizio delle famiglie bianche che vivevano in case sontuose.

Musk ha lasciato il Sudafrica poco dopo il diploma a 17 anni, per andare al college in Canada, senza quasi mai guardarsi indietro. Non ha risposto alle e-mail di richiesta di commento sulla sua infanzia.

Musk ha annunciato il suo acquisto di Twitter come una vittoria per la libertà di parola, dopo aver criticato la piattaforma per la rimozione di messaggi e il divieto degli utenti. Non è chiaro quale ruolo possa aver giocato la sua infanzia - trascorsa in un tempo e in un luogo in cui c'era a malapena un libero scambio di idee e dove la disinformazione del governo era usata per demonizzare i sudafricani neri - in questa decisione. [...]

https://www.nytimes.com/2022/05/05/world/africa/elon-musk-south-africa.html

