ALLA MUTANDA NON SI COMANDA - DA NEW YORK A PRAGA PASSANDO PER LONDRA MIGLIAIA DI RAGAZZI SI SONO RIBELLATI ALLA DITTATURA DEL PANTALONE E DELLA GONNA E HANNO SFIDATO LE TEMPERATURE GELIDE PER IL "NO PANTS SUBWAY RIDE", IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO ANNUALE CHE VEDE QUESTI SIMPATICI SVALVOLATI VIAGGIARE IN METROPOLITANA IN MUTANDE… VIDEO

Da "www.ansa.it"

no pants subway ride 2020 6

In metropolitana come ogni giorno, ma senza pantaloni. Alcuni passeggeri della metro di New York e di altre città in giro per il mondo stamattina hanno viaggiato in mutande.

E' l'iniziativa 'No Pants Subway Ride': ogni anno a dicembre Improv Everywhere, che ha ideato l'evento, annuncia la data del 'No Pants Subway Ride'.

no pants subway ride 2020 5

Di solito viene scelto un giorno nella prima meta' di gennaio. L'evento, arrivato alla 19esima edizione, e' nato proprio a New York ma ha presto contagiato il resto del mondo: nel 2013 il 'No Pants Subway Ride' si e' celebrato in 60 citta'.

no pants subway ride 2020 30 no pants subway ride 2020 26 no pants subway ride 2020 17 no pants subway ride 2020 11 no pants subway ride 2020 10 no pants subway ride 2020 1 no pants subway ride 2020 12 no pants subway ride 2020 13 no pants subway ride 2020 14 no pants subway ride 2020 15 no pants subway ride 2020 16 no pants subway ride 2020 18 no pants subway ride 2020 20 no pants subway ride 2020 19 no pants subway ride 2020 2 no pants subway ride 2020 9 no pants subway ride 2020 8 no pants subway ride 2020 7 no pants subway ride 2020 23 no pants subway ride 2020 21 no pants subway ride 2020 22 no pants subway ride 2020 28 no pants subway ride 2020 24 no pants subway ride 2020 25 no pants subway ride 2020 3 no pants subway ride 2020 27 no pants subway ride 2020 4