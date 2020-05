NAOMI CAMPBELL FA 50 E LA GALLINA CANTA! – LUCI, OMBRELLE E PASSERELLE DI UNA MODELLA COCATA E ALCOLIZZATA DIVENTATA ICONA DEL "BLACK POWER" - "SONO UNA SOPRAVVISSUTA. NON HO MAI AVUTO UNA VITA IMMACOLATA E NON PRETENDO DI AVERLA. RIGRAZIO DIO DI ESSERE UNA TOSSICODIPENDENTE IN VIA DI GUARIGIONE E UN’ALCOLISTA IN VIA DI RIPRESA" – GLI AMORI TURBOLENTI, BRIATORE, LE DENUNCE PER AVER AGGREDITO AGENTI E CAMERIERE E… - VIDEO E FOTO HOT

1. NAOMI, L'EX PANTERA NERA DELLA MODA DIVENTATA ICONA DEL BLACK POWER

Maria Corbi per “la Stampa”

Maria corbi Naomi compie domani i suoi «primi» 50 anni dopo aver mostrato in questa quarantena, passata nella sua casa di New York, la sua vera dote oltre la bellezza: la resilienza. Finita la stagione degli eccessi (come assicura lei) adesso mostra un' altra versione di sé: «Puoi scegliere di abbatterti e per questo vivere nell' ansia in questi giorni o puoi semplicemente abbracciarli, stare fermo e cercare di trarne il meglio. Io sto cercando di trarne il meglio e uscire da questa esperienza in modo positivo».

Parola della modella più famosa di tutti i tempi, che da tempo ha deciso di dedicarsi alla causa delle donne afroamericane. Tanto che per festeggiarsi si è regalata un autoscatto sulla copertina della rivista Essence, il mensile cult per le donne afro-americane emarginate dalle altre pubblicazioni glamour e di lifestyle, nato proprio nel suo anno di nascita, il 1970.

«L' ascesa di Naomi è stata la nostra ascesa», spiegano nell' editoriale. «Abbiamo visto la sua carriera attraversare diverse epoche della moda, dai giorni del glamour di Gianni Versace alla raffinata storia d' amore del Valentino di Pierpaolo Piccioli».

Orgoglio black per questa donna che ha abbandonato la sua giovinezza a 15 anni quando è stata notata per le strade di Londra da un agente di modelle e lanciata nel mondo patinato della moda che stava esplodendo come fenomeno di costume. Da allora tutti i fotografi leggendari la hanno voluta come musa, da Herb Ritts a Bruce Weber da Peter Lindbergh a Steven Meisel.

Ma non è stato facile, ha detto lei, combattere il «razzismo patinato» per cui pochissime modelle nere finivano in copertina sulle riviste di moda. E lei è stata la prima ad apparire su quella di Vogue France nel 1988 quando Yves Saint Laurent minacciò di levare spazi pubblicitari al magazine se si fosse rifiutato di farlo. «Sapevo che il signor Saint Laurent aveva il potere di fare qualcosa», ricorda Naomi. «Era il re».

Poi è stata lei a diventare rapidamente una regina, concedendosi capricci ed eccessi per molti anni in cui è stata fondamentale non solo al mondo fashion ma anche a quello del gossip. La ricordiamo tutti in tuta da lavoro che raccoglie rifiuti per le strade di New York mentre sconta una pena socialmente utile per aver lanciato un telefonino alla sua colf in uno scatto d' ira. Ma quei tempi sono lontani e dimenticati, assicura lei, che parla liberamente del suo impegno per la sobrietà.

«Tutti sanno che sono in fase di recupero. Mi sento fortunata e grata per la mia salute di oggi». La sua ricetta? Pregare, lavorare (è giudice e produttrice del nuovo spettacolo di Amazon Prime Making the Cut, una competizione di fashion design), assumere vitamine e una vita disciplinata.

«Non bevo alcolici o faccio qualsiasi cosa che possa alterare la mente».

Così anche nel bel mezzo della pandemia di Covid-19, Naomi non si è fermata lanciando «No Filter With Naomi», un talk show quotidiano che filma dalla sua casa di New York con ospiti Cindy Crawford, Marc Jacobs e Nicole Richie , Sharon Stone.

Una Naomi «matura» che non manca mai di creare «un caso» attorno a sé come appena prima che il mondo entrasse nella crisi del coronavirus quando ha fatto il giro del mondo la sua foto mentre su un aereo disinfetta il suo posto in prima classe e poi, appena scoppiata la pandemia, all' aeroporto di Los Angeles con tuta ignifuga, guanti e occhiali protettivi e mascherina, il manifesto vivente dei "germofobi" di tutto il mondo.

Niente festa per lei, ma solo una chat su Zoom con gli amici più cari, tra cuic' è Sean Combs, meglio conosciuto come Puff Daddy (anche se ora si fa chiamare Diddy), cantante e produttore, anche lui cinquantenne da pochi mesi festeggiati con un mega party nella casa di Los Angeles. E avrebbe voluto replicare per la sua amica, a Londra, città dove vive la mamma di Naomi, che è stata il vero motore della carriera della figlia, che riuscì a far «evadere» da Stretham quartiere popolare della capitale britannica, grazie alla sua bellezza già evidente.

E di strada ne ha fatta Naomi, diventando non solo un' icona della moda ma anche amica di grandi personaggi del Novecento, come Fidel Castro, Nelson Mandela, Bill Clinton, Tony Blair. Ed è ormai leggenda la sua «gita» a Cuba con l' amica Kate Moss, ospiti del leader maximo.

«Ci ha spiegato che, dopo il Papa, eravamo le persone più importanti che vedeva», ha raccontato in un' intervista Naomi. «Ci ha mostrato come si parla alla folla». E adesso quelle lezioni sono utili per il suo web-talk show. Attenta Oprah, Naomi sta arrivando.

Ancora black power.

2. “SONO DROGATA E ALCOLIZZATA” - NAOMI CAMPBELL SI CONFESSA E RACCONTA LA SUA VITA PIENA DI LUCI E OMBRE: “SONO UNA SOPRAVVISSUTA. SONO STATA DIPENDENTE DALLA DROGA, E SONO COSÌ GRATA A DIO PER ESSERE OGGI UNA TOSSICODIPENDENTE IN VIA DI GUARIGIONE E UN’ALCOLISTA IN VIA DI RIPRESA” – NELLA VITA DELLA VENERE NERA NON C’È SPAZIO PER L’AMORE: “ESSERE SINGLE NON SIGNIFICA ESSERE SOLI. IO NON HO TEMPO PER ANNOIARMI E…” (DAGOSPIA – 11 OTTOBRE 2019)

3. “LA MIA NAOMI, UNA PANTERA DAL CUORE D'ORO” - FLAVIO BRIATORE A ‘CHI’ PER I 50 ANNI DELLA CAMPBELL (12 MAGGIO 2020)

4. ALLA FESTA DEI TRENT’ANNI DI KATE MOSS, NEL 2004, LA SVALVOLATA E NAOMI CAMPBELL SPARIRONO PER 40 MINUTI, GWYNETH PALTROW SE NE ANDÒ VIA SCANDALIZZATA. PIÙ TARDI CI FU UN’ORGIA IN STANZA D’ALBERGO, CON MODELLE, ATTORI E… (DAGOSPIA 16 OTTOBRE 2014)

5. VENERE SENZA CAPELLI – NAOMI CAMPBELL SU INSTAGRAM SI MOSTRA SENZA PARRUCCA: I SUOI PROBLEMI DI CALVIZIE SONO NOTI DA TEMPO MA È LA PRIMA VOLTA CHE LA MODELLA DECIDE DI TOGLIERSI LE CHIOME ARTIFICIALI E FARSI UNA FOTO

5. VENERE A NUDO – NAOMI CAMPBELL SI METTE IN POSA COMPLETAMENTE NUDA PER LA NUOVA CAMPAGNA DI VIVIENNE WESTWOOD

6. NAOMI CHE GAFFE! LA CAMPBELL SCRIVE UN TWEET PER COMPLIMENTARSI CON IL PREMIO NOBEL PER LA PACE, MALALA YOUSAFZAI, MA S'INCARTA E SCRIVE "MALARIA"! POTEVA ANDARE PEGGIO: POTEVA SCAPPARLE UN "MAIALA" (12 OTTOBRE 2014)

