22 giu 2022 11:36

NAPOLI RISPONDE A BRIATORE: PIZZA GRATIS PER TUTTI! - DOPO LE POLEMICHE SULLA PIZZA A 65 EURO SERVITA NEL SUO RISTORANTE, GINO SORBILLO SUONA LA CARICA E DISTRIBUISCE PIZZE GRATIS - "NOI SIAMO PER LA PIZZA POPOLARE, CHE ACCONTENTA TUTTI, DAI BAMBINI AI PROFESSIONISTI AI DISOCCUPATI" - "USIAMO I PRODOTTI MIGLIORI, MA RESTA ACCESSIBILE" - EMILIO BORRELLI (REGIONE CAMPANIA): "NON ACCETTIAMO LEZIONI: NON SI ADDICE AI CAFONI ARRICCHITI NE' PUO' ESSERE INSOLENTITA DA UN PARVENU..."