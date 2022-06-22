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NAPOLI RISPONDE A BRIATORE: PIZZA GRATIS PER TUTTI! - DOPO LE POLEMICHE SULLA PIZZA A 65 EURO SERVITA NEL SUO RISTORANTE, GINO SORBILLO SUONA LA CARICA E DISTRIBUISCE PIZZE GRATIS - "NOI SIAMO PER LA PIZZA POPOLARE, CHE ACCONTENTA TUTTI, DAI BAMBINI AI PROFESSIONISTI AI DISOCCUPATI" - "USIAMO I PRODOTTI MIGLIORI, MA RESTA ACCESSIBILE" - EMILIO BORRELLI (REGIONE CAMPANIA): "NON ACCETTIAMO LEZIONI: NON SI ADDICE AI CAFONI ARRICCHITI NE' PUO' ESSERE INSOLENTITA DA UN PARVENU..."-
VOLANO GLI STRACCI IN LEGA SERIE A TRA IL PRESIDENTE CASINI E L’AD DE SIERVO - MOTIVO DEL CONTENDERE? LE OFFERTE PER I DIRITTI TELEVISIVI PER IL MEDIO ORIENTE – SECONDO L’AD, IL PRESIDENTE AVREBBE ESERCITATO UN’AZIONE DI DISTURBO PER FAR SALTARE L’OFFERTA DI ABU DHABI: “INVASIONE DI CAMPO IRRISPETTOSA” - LOTITO BATTE GRAVINA: IL TAR DEL LAZIO RESPINGE IL RICORSO DELLA FIGC SULL’INDICE DI LIQUIDITÀ. PASSA LA LINEA DELLA LEGA SERIE A…
CAFONALINO - NOZZE IN CAMPIDOGLIO PER CONCITA BORRELLI E IL PRINCIPE FULCO DI CALABRIA, CHE SI SONO DETTI SÌ SABATO DAVANTI AGLI AMICI PIÙ STRETTI: C'ERANO MARIO MORBIDI, ASSUNTA PELUSO, LUIGI CHIARIELLO, ANTONELLA MARTINELLI, BRUNO VESPA, AUGUSTA IANNINI E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
BASTA FARE FINTA CHE IL COVID NON ESISTA PIÙ: I CONTAGI E I RICOVERI CRESCONO IN TUTTA ITALIA – NONOSTANTE FEBBRE ALTA E ALTRI SINTOMI, TANTISSIME PERSONE NON COMUNICANO LA PROPRIA POSITIVITÀ PER NON RINUNCIARE ALLE VACANZA. E COSÌ, COMPLICI I TAMPONI FAI DA TE, LA VARIANTE OMICRON 5 DILAGA – PER FERMARE IL CONTAGIO, SERVIREBBERO LE VECCHIE PRECAUZIONI, A PARTIRE DALLE MASCHERINE. MA DOPO IL LIBERI TUTTI DEL GOVERNO, GLI ITALIANI SE NE FREGANO…