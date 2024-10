NARCOS DE NOANTRI - MANOLO PALLAGROSI, 28ENNE INCENSURATO, NASCONDEVA 11 CHILI DI COCAINA E 4,5 CHILI DI HASHISH NELLA CASA DOVE VIVEVA CON I SUOI, A NETTUNO, VICINO ROMA - IL RAGAZZO AVEVA A DISPOSIZIONE 2 PISTOLE E SOPRATTUTTO UNA BOMBA RADIOCOMANDATA ARTIGIANALE, CON UN CHILO DI DINAMITE ALL’INTERNO, POTENTE A TAL PUNTO DA FAR ESPLODERE UN APPARTAMENTO - PALLAGROSI È STATO ARRESTATO CON L'ACCUSA DI SPACCIO, DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI DA GUERRA E RICETTAZIONE – FRA LE AMICIZIE DEL GIOVANE QUELLA CON UN NOTO EX CONSIGLIERE COMUNALE LEGHISTA...

Un insospettabile dalla doppia vita. Di giorno impiegato modello. Narcos nel tempo libero. Perché nella casa dove viveva coi suoi genitori a Nettuno, Manolo Pallagrosi, 28enne incensurato, custodiva 11 chili di cocaina e 4,5 chili di hashish. Il giovane, che risulta essere incensurato, aveva a disposizione anche un piccolo arsenale: 2 pistole, di cui una rubata, ma soprattutto una bomba radiocomandata artigianale, con un chilo di gelatina di dinamite all’interno.

«Avrebbe potuto far saltare in aria una macchina, così come un appartamento di medie dimensioni», spiegano gli investigatori della polizia di Nettuno, che stanno facendo accertamenti sullo spessore criminale del giovane, fermato in strada a poca distanza dalla sua abitazione.

Al momento dell’arresto Manolo Pallagrosi si trovava a bordo dell’auto della ragazza, una Renault Clio Station Wagon dove sul sedile passeggero c’era uno zaino con un chilo di cocaina. Poi nel corso della perquisizione domestica è emerso il resto della droga e le armi. Pallagrosi era entrato nel mirino degli investigatori per i suoi continui spostamenti ad Aprilia. Viaggi frequenti su cui il giovane, una volta fermato, non ha voluto fornire spiegazioni.

Le accuse nei suoi confronti sono diverse. Il 28enne, infatti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi, armi da guerra e ricettazione. Una delle due pistole aveva la matricola abrasa. L’altra arma, invece, è risultata rubata a Viterbo diversi mesi fa. [...]

Sono in corso accertamenti per capire da chi si rifornisse il giovane, ma soprattutto se lavorasse come pusher in proprio o fosse in contatto con i clan del territorio, dove le infiltrazioni della criminalità organizzata hanno portato allo scioglimento dell’amministrazione comunale. Di sicuro fra le amicizie social del giovane spicca un noto ex consigliere leghista, ritratto in numerose foto insieme a Pallagrosi, e un’ex assessora. [...]