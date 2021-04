LA NASCITA SU UN TAVOLO DI CASA A CORFÙ, LA FUGA DA NEONATO IN UNA CASSETTA DELLA FRUTTA E UNA VITA SENZA AVERE UNA FISSA DIMORA: I 99 ANNI DEL PRINCIPE FILIPPO, NATO IN GRECIA, NIPOTE DELLA PRINCIPESSA VITTORIA D’ASSIA, CON UN PADRE ASSENTE E UNA MADRE RICOVERATA IN UNA CLINICA PSICHIATRICA – A 10 ANNI, SOSTANZIALMENTE ORFANO E SOLO, SI È LASCIATO IL PASSATO ALLE SPALLE PUNTANDO SULLA SUA FORMAZIONE: LA SVOLTA NEL 1943 QUANDO… VIDEO

la principessa alice di grecia con il figlio filippo

Il principe Filippo è nato il 10 giugno 1921 sul tavolo della cucina della sua casa di famiglia a Mon Repos, sull'isola greca di Corfù. Era il quinto figlio, e unico maschio, del principe Andrea di Grecia e Danimarca e della principessa Alice di Battenberg.

I suoi antenati provenivano da Grecia, Danimarca, Russia e Prussia da parte di suo padre, e sua nonna materna, la principessa Vittoria d'Assia, era una nipote della regina Vittoria (era cugino di Elisabetta II). La famiglia viveva felicemente nella casa reale dello zio di Filippo, il re Costantino I fino a quando la Grecia non cadde nell'instabilità politica e solo un anno e mezzo dopo la famiglia fu costretta a fuggire dopo che il re fu esiliato dal suo paese a seguito di una rivolta militare.

filippo partecipa al matrimonio di sua sorella nel 1931

Il padre di Filippo, tenente generale dell'esercito greco, fu accusato di alto tradimento dopo aver presumibilmente disobbedito a un ordine e abbandonato il suo incarico nel reggimento di cavalleria al fronte durante la guerra greco-turca del 1919 -1922. La famiglia riuscì a fuggire sulla nave da guerra britannica HMS Calypso, con il principe neonato portato in salvo in una culla realizzata con una cassetta della frutta.

Furono portati in Francia dove si stabilirono in un verdeggiante sobborgo di Parigi in una casa prestata loro dalla ricca zia, la principessa Giorgia di Grecia e Danimarca. Da quel momento in poi, l'infanzia del Duca fu instabile e senza una dimora permanente. Anni dopo, quando un giornalista di “The Independent” gli chiese che lingua parlasse a casa, lui rispose: «Cosa intendi con "a casa"?». E nel 2001 raccontò: «È semplicemente quello che è successo. La famiglia si è disgregata. Mia madre era malata, le mie sorelle erano sposate, mio padre era nel sud della Francia. Dovevo solo andare avanti».

filippo nella royal navy

All'età di otto anni, Filippo fu mandato alla scuola Cheam nel Surrey per tre anni, ma poco dopo si trasferì in Germania dove tutte e quattro le sue sorelle si erano sposate. Ma il suo periodo in Germania durò poco e tornò in Gran Bretagna dove venne mandato a Gordonstoun, un collegio in Scozia. La scuola vicino a Elgin, in Scozia, è stata fondata dal dottor Hahn, che ha avuto una profonda influenza sul principe. Raramente vedeva i suoi genitori ed era rimasto solo, ma era un bambino felice e vivace. In seguito ha detto della rottura della sua famiglia: «Dovevo solo andare avanti».

Il duca è cresciuto a Gordonstoun, capitanando le squadre di hockey e cricket. Fu lì che inizò la passione per le barche, gettando le solide basi di una futura carriera navale. Suo zio Dickie, Lord Mountbatten, uno dei più grandi marinai britannici, nutriva un vivo interesse per i progressi del principe. Mentre era lì, Filippo ha vissuto un'altra serie di tragedie. Quando aveva 16 anni, sua sorella Cecile, suo marito e i loro due figli morirono in un incidente aereo. Solo pochi mesi dopo, suo zio e tutore, George Mountbatten, il secondo marchese di Milford Haven, morì improvvisamente di cancro all'età di 46 anni.

il principe filippo bambino 1

Dopo aver lasciato la scuola, Filippo si unì alla Royal Navy, iniziando nella Britannia Royal Naval College di Dartmouth, nel maggio 1939, e fu scelto come miglior cadetto. Rimase nella Royal Navy e prestò servizio su diverse navi - in primo luogo sulla HMS Ramillies - e svolse un servizio attivo contro le forze tedesche, italiane e giapponesi. L'anno successivo divenne guardiamarina.

Nel marzo 1941, era un ufficiale di controllo dei proiettori sulla corazzata HMS Valiant e fu menzionato nei dispacci per la sua parte nella battaglia di Matapan contro la flotta italiana.

filippo alle prese con lo sci nautico nel 1951

Il suo comandante disse: «Grazie alla sua attenzione per la situazione, siamo stati in grado di affondare in cinque minuti due incrociatori italiani con cannoni da otto pollici». Poco dopo, è stato insignito della Croce del Valore della Guerra Greca. Quando salì di grado per diventare Primo Tenente nel cacciatorpediniere HMS Wallace (all'età di 21 anni), era il più giovane ufficiale in servizio ad avere un lavoro esecutivo in una nave delle sue dimensioni.

Ma è nel Natale del 1943 che arriva la svolta nella sua vita: non avendo "nessun posto in particolare dove andare", come disse con nonchalance, Filippo andò con suo cugino, David Milford Haven, a soggiornare al Castello di Windsor. La principessa Elisabetta, che all’epoca aveva 17 anni, era eccitata in un modo che "nessuno di noi aveva mai visto prima", scrisse la sua governante, Marion Crawford.

i genitori di filippo la principessa alice e il principe andrea di grecia

Quel fine settimana di cene, film e balli con il grammofono che suonava si rivelò un punto di svolta. Dopo una successiva visita a Windsor a luglio, Filippo scrisse alla regina del "semplice godimento dei piaceri e dei divertimenti familiari e della sensazione di essere il benvenuto. Temo di non essere in grado di esprimere tutto questo con le parole giuste e di certo non sono in grado di mostrarti la gratitudine che provo».

Verso la fine dell'estate, la regina gli chiese di tornare a Balmoral per tre settimane per cacciare. Probabilmente è stato durante questa vacanza che lui si propose alla regina.

Subito dopo scrisse a Elisabetta: «Essere stato risparmiato dalla guerra e aver visto la vittoria, aver avuto la possibilità di riposare e riadattarmi, essermi innamorato completamente e senza riserve, fa sembrare piccoli tutti i problemi personali e persino il mondo».

il principe filippo con la madre alice battenberg

Il re accettò in linea di principio di lasciare che la coppia si sposasse, ma voleva che aspettassero fino a quando Elisabetta aveva 21 anni. All’inizio il re e la regina avevano dubbi su Filippo. Secondo Harold Nicolson, lo vedevano come «rude, maleducato, ignorante e probabilmente non sarebbe stato fedele». Ma più lo conoscevano, più gli piaceva, soprattutto a Giorgio VI, che ne apprezzava i modi schietti, l'umorismo frizzante e l'amore per la vita all'aria aperta.

Quando il principe Filippo si sposò, all'età di 26 anni, aveva perso praticamente tutti i punti di riferimento che lo legavano al passato. Suo padre ero morto a Monte Carlo nel 1944 dopo aver accumulato debiti di gioco e aveva perso la primogenitura, la casa, il nome, la nazionalità e la chiesa. Anche il suo compleanno - fissato prima nel calendario giuliano e poi in quello gregoriano - non era più lo stesso. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, Filippo concluse la sua carriera navale attiva nel luglio 1951 e iniziò a concentrarsi sul suo lavoro a sostegno della regina dopo la sua ascesa al trono nel 1952.

principe filippo e la regina elisabetta

Il Duca ha trascorso gran parte della sua vita sostenendo enti di beneficenza e organizzazioni che lavorano nell'ambito della conservazione ambientale, dello sport, dell'esercito e dell'ingegneria, con un particolare interesse per la ricerca scientifica e tecnologica. Mantenne anche forti legami con le forze armate e nel 1952 fu nominato ammiraglio del Sea Cadet Corps, colonnello in capo della Army Cadet Force e Air Commodore in Chief dell'Air Training Corps.

L'anno successivo fu promosso ammiraglio della flotta e nominato feldmaresciallo della Royal Air Force. Il duca era anche colonnello in capo di vari reggimenti britannici e d'oltremare.

la regina elisabetta, principe filippo con carlo e anno nel 1951

Filippo ha svolto un ruolo di primo piano in vari aspetti della vita britannica come di consorte della Sovrana, accompagnando la regina nella maggior parte dei suoi tour del Commonwealth, nelle visite di stato all'estero, nonché viaggi in tutto il Regno Unito. Ha anche viaggiato molto all'estero per proprio conto ed è stato molto orgoglioso dei quattro figli che ha avuto con la regina.

Nel maggio 2017 è stato annunciato che il Duca di Edimburgo aveva deciso di non svolgere più incarichi pubblici, ma è rimasto patrono, presidente di oltre 750 associazioni fino alla sua morte.

il principe filippo, la regina elisabetta e i figli

