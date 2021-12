A NASO HAI IL COVID - IN CALIFORNIA STANNO ADDESTRANDO I CANI A FIUTARE IL COVID NEI CALZINI SPORCHI - IN UN ESSERE UMANO, INFATTI, L'ODORE PROVIENE PRINCIPALMENTE DALLA TESTA, DALLE ASCELLE, DALL'INGUINE E DAI PIEDI - "TRA QUESTE OPZIONI, ABBIAMO SCELTO L'ULTIMA" - DOPO UN PERIODO DI ADDESTRAMENTO, SARANNO PROVATI NELLE SCUOLE: "POSSONO TESTARE 300 PERSONE IN MEZZ'ORA"

Dagotraduzione da Fox5ny

Cani addestrati a fiutare il Covid in California

Scarlett è in tuta e pronta per imparare. Il Labrador inizia la sua giornata scolastica su una ruota di allenamento, fermandosi a ogni lattina mentre cammina. Annusa per il suo obiettivo e lo trova, guadagnandosi lodi dal suo gestore.

«Sì! Brava ragazza», le dice Elizabeth Johnson.

Questo perché, all'interno della lattina, c'è un vecchio calzino indossato una volta da qualcuno risultato positivo al COVID. Quando ha capito bene, Johnston dà a lei e al suo amico canino, Rizzo, un biscotto.

Cani addestrati a fiutare il Covid in California

Perché i calzini?

Gli esperti hanno spiegato che in un essere umano, la maggior parte dell'odore proviene dalla testa, dalle ascelle, dall'inguine e dai piedi.

«E guardando a queste opzioni, abbiamo scelto i piedi», ha spiegato il direttore esecutivo di Early Alert Canines Carol Edwards

I cani non stanno annusando il virus stesso. Invece, il loro senso dell'olfatto capta i cambiamenti chimici prodotti dai corpi quando combattono il COVID.

Cani addestrati a fiutare il Covid in California 2

«È la risposta del corpo ad esso, e il sottoprodotto di ciò, che passa attraverso la pelle», ha detto Edwards. «Quando il cane avverte l’odore, il proprietario del calzino deve fare un test rapido, perché dobbiamo sapere se il cane ha ragione o meno».

Early Alert Canines, con sede a Concord, in California, fa parte di un programma pilota con il California Department of Health e l'Association of Public Health Laboratories. La Fondazione CDC sta finanziando il programma.

Scarlett e Rizzo sono due cani addestrati a usare il loro straordinario senso dell'olfatto per rilevare il virus da una fila di persone e sono poi in grado di dire chi risulta positivo alla malattia, ha detto Johnston, indipendentemente dalla variante o se la persona è asintomatica.

Cani addestrati a fiutare il Covid in California 3

Edwards lo ha spiegato così: «Quando tu ed io annusiamo un'arancia, diciamo, 'Mmm, un'arancia.' Un cane annuserà le ultime tre persone che hanno maneggiato l'arancia, annuserà il terreno con cui è stata concimata, le impurità nell'acqua che l'ha innaffiata».

Gli istruttori di Early Alert Canines addestrano cani da allerta medica da 10 anni, principalmente per persone con diabete. Ma questa è la prima volta che insegnano ai cani a trovare il COVID. L'obiettivo finale del programma pilota è utilizzare i cani nelle scuole.

In un'e-mail, un portavoce del dipartimento della salute ha dichiarato a KTVU: «Sebbene i cani anti-covid-19 abbiano mostrato successo negli aeroporti e negli impianti sportivi, non sono ancora stati provati nelle scuole. Eppure, di tutti i luoghi, questa potrebbe essere l'area più impattante. per i cani che fiutano il COVID-19».

Cani addestrati a fiutare il Covid in California 4

Scarlett e Rizzo seguiranno 12 settimane di formazione e questa primavera passeranno ad altre 12 settimane di formazione nei campus scolastici. Il dipartimento della salute dello stato non sa ancora quali scuole.

«Penso che le persone siano davvero entusiaste di questo progetto perché è molto più veloce», ha detto Edwards. «Possono testare 300 persone in mezz'ora. Seguono il percorso, e annusano, annusano, annusano. Chiunque è stato indicato dal cane come positivo, deve fare un test rapido, perché dobbiamo verificare ".

Cani addestrati a fiutare il Covid in California 5

Gli addestratori del cane hanno piena fiducia in Scarlett e Rizzo.

«Questi ragazzi, mi lasciano senza fiato ogni volta che lavoro con loro», ha detto Johnston. «Sono molto veloci. Vogliono imparare, vogliono compiacere, vogliono fare questo. Sono ottimi studenti».