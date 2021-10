6 ott 2021 20:20

A NATALE SONO TUTTI PIÙ BUONI. FORSE – HARRY E MEGHAN POTREBBERO TORNARE IN GRAN BRETAGNA PER TRASCORRERE IL NATALE CON LA REGINA E I PARENTI SERPENTI PER TENTARE DI EVITARE DI SMERDARSI ANCORA A MEZZO STAMPA: UNA MEGA REUNION A SANDRINGHAM PER FAR CONOSCERE LA PICCOLA LILIBET E FARE IL PUNTO SULLA PACE ARMATA CHE DURERÀ, CON OGNI PROBABILITÀ, FINO ALLA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO BOMBA DI HARRY…