LA NAVE VA SU-EZ, IL PETROLIO VA GIÙ - LO SBLOCCO DELLA NAVE CARGO EVER GIVEN FA CALARE IMMEDIATAMENTE IL PREZZO DEL GREGGIO. IL WTI DEL TEXAS SCENDE SOTTO LA SOGLIA DEI 60 DOLLARI, IL BRENT DEL MARE DEL NORD A 63,3 - LA PORTACONTAINER È STATA RIORIENTATA PER L'80% NELLA GIUSTA DIREZIONE, MA ANCORA NON GALLEGGIA…

(ANSA-AFP) - IL CAIRO, 29 MAR - La portacontainer Ever Given incagliata nel Canale di Suez è stata "riorientata per l'80% nella giusta direzione": lo ha reso noto oggi in un comunicato il direttore dell'Autorità del Canale di Suez, Osama Rabie.

"La poppa ... è stata spostata a 102 metri dalla riva", rispetto alla sua posizione precedente che si trovava a quattro metri dalla riva, prosegue la nota. La nave, tuttavia, come aveva già indicato l'armatore questa mattina, non galleggia ancora.

Petrolio: giù prezzi dopo che nave Suez inizia a muoversi

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - I primi successi nello sblocco del Canale di Suez, dove si è incagliata da giorni la nave Ever Given, fanno calare immediatamente il prezzo del petrolio. Sul mercato il greggio Wti del Texas scende sotto la soglia dei 60 dollari con un calo del 2,2 a 59,5 dollari al barile. Arretra anche il Brent del Mare del Nord a 63,3 (-1,9%). (ANSA).

