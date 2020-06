NAZIONI UNITE DAL...GODIMENTO - IN ISRAELE UN UOMO E UNA DONNA VENGONO RIPRESI IN ATTEGGIAMENTI INTIMI ALL’INTERNO DI UN’AUTO DELLE NAZIONI UNITE - GIRATO SUL LUNGOMARE DI TEL AVIV, SI PENSA CHE LE PERSONE COINVOLTE SIANO MEMBRI DEL PERSONALE DI UN'ORGANIZZAZIONE DI MANTENIMENTO DELLA PACE - VIDEO

ISRAELE - SESSO NELL AUTO DELLE NAZIONI UNITE

Le Nazioni Unite affermano di essere "scioccate e profondamente disturbate" dal filmato di un apparente atto sessuale in una delle sue auto ufficiali in Israele. La clip mostra una donna con un vestito rosso a cavallo di un uomo sul sedile posteriore di un 4x4 bianco contrassegnato con le scritta "UN" (United Nation, Nazione Unite). Il video, ampiamente condiviso sui social media, è stato apparentemente girato in una strada principale del lungomare di Tel Aviv.

L'Onu ha affermato che sta indagando sull'incidente ed è vicina all'identificazione delle persone filmate nel video. Si ritiene che siano coinvolti membri del personale di un'organizzazione di mantenimento della pace in Israele, hanno dichiarato le Nazioni Unite. Stéphane Dujarric, il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha descritto il comportamento visto nel video di 18 secondi come "aborrente".

Questo tipo di comportamento "va contro tutto ciò che sosteniamo e il lavoro che abbiamo svolto per raggiungere in termini di lotta contro la cattiva condotta da parte del personale delle Nazioni Unite", ha detto Dujarric alla BBC venerdì. Alla domanda se l'apparente atto sessuale fosse consensuale o comportasse un pagamento, Dujarric ha affermato che tali domande fanno parte dell'indagine in corso. Le Nazioni Unite hanno politiche rigorose contro la cattiva condotta sessuale da parte dei membri del suo personale.