26 ott 2024 10:48

GLI AMERICANI HANNO IL “NEMICO” IN CASA – LE ACCUSE DI CONTATTI TRA ELON MUSK E PUTIN CREANO UNA ROGNA INEDITA A WASHINGTON: IL MAGNATE È FORNITORE DI TECNOLOGIE MILITARI E SPAZIALI AL GOVERNO USA E CONOSCE SEGRETI CHE UN PRIVATO NORMALE IGNORA, COME I LUOGHI IN CUI SI ATTIVANO I TERMINAL STARLINK DELLE TRUPPE UCRAINE – PER IL “WALL STREET JOURNAL” I CONTATTI VANNO AVANTI DAL 2022: PUTIN AVREBBE CHIESTO A MUSK DI NON ATTIVARE IL SERVIZIO STARLINK SOPRA TAIWAN. UN FAVORE A XI JINPING E…