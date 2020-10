2 ott 2020 17:06

È ARRIVATO IL BOLLETTINO - OGGI 2.499 NUOVI CONTAGI, STABILE RISPETTO A IERI (CON PIÙ O MENO LO STESSO NUMERO DI TAMPONI), MA LA SITUAZIONE IN ALCUNE REGIONI È PREOCCUPANTE - IN LOMBARDIA I POSITIVI SONO 307 CON QUASI 20MILA TEST, IN CAMPANIA 392 CON MENO DELLA METÀ DEI TAMPONI – CRESCONO ANCHE I RICOVERI (E LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA)