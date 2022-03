IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA CHE VOGLIAMO VEDERE? SU CANALE 27 PASSA IL SEMPRE SUPERDIVERTENTE “IL PRINCIPE CERCA MOGLIE”. CIELO RIPROPONE L’EROTICHELLO “CUGINI CARNALI”. SU MEDIASET ITALIA 2 PASSA “NOI”, IL MIGLIOR HORROR DEGLI ULTIMI ANNI. BELLISSIMO ANCHE “SORRY WE MISSED YOU”. IN SECONDA SERATA UNA PIOGGIA DI REPLICHE. “E ADESSO SESSO” DEI VANZINA BROS. DURA SCELTA TRA IL GIALLO STRACULTISSIMO DI ALBERTO BEVILACQUA “GIALLOPARMA” E… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

sorry we missed you

Stasera che vogliamo vedere? Mah… Su Canale 27 alle 21, 10 vi avviso che passa il sempre superdivertente “Il principe cerca moglie” di John Landis con Eddie Murphy nel momento del suo massimo fulgore. Ci sono anche Shari Headley, Arsenio Hall e il grande James Earl Jones, il Laurence Olivier del teatro afro-americano (o forse era Laurence Olivier il James Earl Jones del teatro britannico…). Cielo alle 21, 15 ripropone l’erotichello sub-Malizia “Cugini carnali” diretto da Sergio Martino prodotto da Carlo Ponti che voleva entrare nel mondo dei grandi incassi della commedia sexy.

l’uomo con i pugni di ferro

Ma sbagliarono la protagonista, l’americana slavata Susan Player, scelta su una sorta di postal-market delle attrici sexy del tempo, non aveva nessun tipo di richiamo, e Riccardo Cucciolla era troppo serio e realistico rispetto a Turi Ferro. Alfredino Pea, già star delle prime commedie sexy con la Fenech ricorda che lo venivano a prendere con la limousine. Bei tempi. Attento che c’è anche Rosalba Neri. Su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 passa il miglior horror degli ultimi anni, “Noi” di Jordan Peel con Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elizabeth Moss, Tim Heidecker.

la ragazza di bube

Una famiglia afro-americana altoborghese va in vacanza in un posto dove già accaddero cose terribili tanti anni prima e scopre che il concetto di Noi, anzi US come United States, è davvero relativo, visto che si ritrovano una copia esatta della loro famiglia, ma decisamente più aggressiva, che vuole prendere il loro posto. Difficile fare meglio. Bellissimo anche “Sorry We Missed You” di Ken Loach con Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone su Rai Tre alle 21, 20. Prima della pandemia, della guerra e della Brexit.

john wick – capitolo 2 3

Quando si potevano fared film contro il capitalismo inglese e non solo inglese. Il film è dedicato alla vita impossibile dei riders, dei corrieri che percorrono le nostre strade senza assicurazione, veri contratti, con orari impossibili, c’è solo da imparare. Perché Paul Laverty, lo sceneggiatore, e Loach, il regista, come hanno fatto sempre, studiano a fondo una categoria sociale, le loro famiglie, i loro problemi, le città dove si muovono, in questo caso Newcastle, le politiche sociali dell’Inghilterra terribile di oggi, e ne tirano fuori una storia. Una storia esemplare, costruita attorno ai quattro personaggi che compongono una famiglia.

john wick – capitolo 2

Su Rai 4 alle 21, 20 il poco visto “Antigang – Nell’ombra del crimine” di Benjamin Rocher con Jean Reno e la nostra Caterina Murino. Su Italia 1 alle 21, 20 aprite bene gli occhi per “John Wick – Capitolo 2” di Chad Stahelski con Keanu reeves, Ruby Rose, Ian McShane, Laurence Fishburne e John leguizamo, camp e cafone abbastanza per essere anche molto divertente. Se non ricordo male “Windtalkers” di John Woo con Nicholas Cage, Christian Slater e Adam Beach, Rai Movie ale 21, 10, è dedicato alle truppe americane composte da indiano Navajos specializzati in linguaggi segreti per la trasmissione di ordine e notizie.

il principe cerca moglie

Storia si snowboardisti adrenalinici in “L’ultima discesa” di Scott Waigh con Josh Hatnett, Mura Sorvino, Sarah Dumont, canale 20 alle 21, 05. Purtroppo nel titolo c’è già uno spoiler…Iris lancia ancora una volta in prima serata un buon film di Clint Eastwood, “La recluta” con Clint, Charlie Sheen, Raul Julia e la sempre stupenda Sonia Braga. Cine 34 alle 21 invece della solita commediaccia sexy con Edwige presenta il più intellettualide (seee…) “Terapia di coppia per amanti” di Alessio Maria Federico con Ambra e Pietro Sermonti, Sergio Rubini e Franco Branciaroli. La storia è tutta nel titolo.

sorry we missed you 2

In seconda serata una pioggia di repliche. “E adesso sesso” dei Vanzina bros con Max Giusti, Adolfo Margiotta, Elena Russo, Eva Henger, Cine 34 alle 23. L’episodio migliore è quello con Tony Sperandeo e Gigi Burruano, “Pitch Black” con Vin Diesel, Canale 20 alle 23, 20, il divertente “L’uomo con i pugni di ferro” di RZA con Russell Vrowe, Cung Le, Dave Bautista e Lucy Liu, cafonissimo… Si sale di livello con “Brothers” di Jim Sheridan con Jake Gyllenhall, Tobey Maguire e Natalie Portman, Rai Movie alle 23, 35, un film che ho un po’ sottovalutato. Piuttosto divertente “Man of Tai Chi” di Keanu Revves (avete capito bene) cin Tiger Hu Chun e Keaunu Reeves stesso, Italia 1 alle 23, 50.

gialloparma

Nella notte attenzione a “la ragazza di Bube” di Luigi Comencini tratto dall’omonimo romanzo di Carlo Cassola con Claudia Cardinale strepitosa assieme al George Chakiris fresco di “West Side Story”, Rai Movie all’1, 35. Su Iris alle 2, 05 una commedia con un Kirk Douglas ancora in forma, “Caro zio Joe” di Jonathan Lynn con Michael J. Fox, Olivia D’Abo. Dura scelta tra il giallo stracultissimo di Alberto Bevilacqua “GialloParma” con Natacha Amal e Robert Hossein, Rete 4 alle 2, 15 e il simil-western “Fuori uno… sotto un altro, arriva il Passatore” di GiulianO carnimeo con George Hilton, Edwige Fenech, Manolo Zarzo, Chris Avram e Chris Huerta, un mischione di Zorro e Sartana piuttosto raro in tv.

e adesso sesso

Ha detto George Hilton: “Questo film lo ha montato un signore ricco di Forlì [Benito Bertaccini, produttore anche del mitico LSD, inferno per pochi dollari], che aveva dei mulini da quelle parti, e lui si era innamorato artisticamente di me, ma io neanche lo conoscevo, per cui un giorno si è presentato alla Elios mentre stavo girando, e mi ha detto: ‘Io devo fare un film con lei, ho questa storia del passatore ed ho i soldi per farlo, ma non ho mai fatto cinemà e mi disse anche che voleva far lavorare in questo film suo figlio [Donato Bertaccini], che era un ragazzetto carino e che era venuto insieme con lui.

il principe cerca moglie 2

Al che gli ho detto: ‘io il film glielo faccio, anche perché la storia del Passatore mi piace, ma devo poter portare tutta la mia equipe, diciamo così, cioè tutta la gente che io ritengo valida per il film’. Lui ha accettato, e così ho chiamato la Fenech e gli ho fatto dare un sacco di soldi, perché poi lei aveva una piccola parte, come regista ho voluto Carnimeo, ho scelto il direttore delle luci... insomma ci siamo divertiti..” (“Cine 70”).

e adesso sesso 2

Lo trovate su Cine 34 alle 2, 15. Siamo sul capolavoro con “Videodrome” di David Cronenbrg con James Woods che entra proprio dentro al televisore, una stupenda Debbie HarryLee Carlson e Sonja Smits, Iris alle 4. Perfettamente in linea con Cronenberg la scelta di Fuori Orario su Rai Tre di iniziare alle 4 un megaricordo di Carmelo Bene con “Umano non umano” di Mario Schifano, dove troviamo Carmelo assieme a Anita Pallenberg, Mick Jagger, Sandro Penna, Alberto Moravia.

cugini carnali

Capolavoro totale da rivedere ogni tanto per capire cosa è stata Roma e cosa è stato, in altri anni, questo paese. C’è ancora spazio per “Satanik” di Piero Vivarelli, Rete 4 alle 4, 15, con Magda Konopka, che forse era una spia ma non siamo poi così sicuri. Prodotto in segreto da Romano Mussolini…

