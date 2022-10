29 ott 2022 21:25

È STATO UCCISO IN UNA SPARATORIA IN STRADA IL CAPO ULTRÀ DELL’INTER VITTORIO BOIOCCHI, 69 ANNI - PLURIPREGIUDICATO, HA TRASCORSO IN CARCERE 26 ANNI - LE SUE CONDIZIONI SONO SUBITO STATE DEFINITE CRITICHE DAGLI OPERATORI SANITARI CHE L’HANNO SOCCORSO. LA SPARATORIA È AVVENUTA ALLE 19.50 IN STRADA IN VIA FRATELLI ZANZOTTERA, NON LONTANO DA DOVE ERA DOMICILIATO BOIOCCHI. SUL POSTO È INTERVENUTO ANCHE L’ELISOCCORSO DEL 118. LE INDAGINI SONO AFFIDATE ALLA POLIZIA. L'AGGUATO È AVVENUTO POCO PRIMA DELLA PARTITA INTER-SAMPDORIA ALLO STADIO SAN SIRO.