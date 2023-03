NEGATA LA LIBERTÀ VIGILATA ALL'ASSASSINO DI BOB KENNEDY, IL 78ENNE GIORDANO DI ORIGINE PALESTINESE SIRHAN SIRHAN - L’UOMO È IN CARCERE DA 54 ANNI - IL 5 GIUGNO DEL 1968 UCCISE BOB KENNEDY E L'ANNO SUCCESSIVO VENNE CONDANNATO ALLA CAMERA A GAS, PENA POI COMMUTATA ALL'ERGASTOLO CON LA POSSIBILITÀ DI SCONTI DELLA PENA IN SEGUITO ALLA DECISIONE DELLA CORTE SUPREMA DELLA CALIFORNIA (CHE NEL 1972 ABOLÌ TEMPORANEAMENTE LA PENA CAPITALE)

(ANSA) - NEW YORK, 01 MAR - L'assassino di Robert Kennedy resta in carcere. Il California Parole Board ha infatti negato al 78enne Sirhan Sirhan la concessione della liberta' vigilata. Lo riportano alcuni media americani citando il legale di Sirhan, Angela Berry. Sirhan, giordano di origine palestinese, e' recluso da 54 anni.

Il 5 giugno del 1968 sparò e uccise Bob Kennedy e l'anno successivo venne condannato alla camera a gas, pena poi commutata all'ergastolo con la possibilità di sconti della pena in seguito alla decisione della Corte Suprema della California che nel 1972 abolì temporaneamente la pena capitale. Per Sirhan si è trattato della 16ma udienza per la libertà vigilata. Lo scorso anno aveva visto un possibile spiraglio dopo che il Parole Board della California si era espresso a favore. Le sue speranze sono però durate poco con il governatore Gavin Newsom che gli ha negato la libertà condizionale ritenendolo ancora pericoloso.

