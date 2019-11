NESSUNO PUÒ DIRE A CLINT COSA DEVE FARE! – EASTWOOD SI È RIFIUTATO DI LASCIARE GLI STUDI DELLA WARNER BROS DOPO CHE UN INCENDIO E' SCOPPIATO NELLE COLLINE VICINE A HOLLYWOOD - IL REGISTA ERA NELLE SALE MIXAGGIO PER ULTIMARE IL SUO FILM, MA HA SFACULATO IL FIGLIO CHE VOLEVA PORTALO VIA – SU INSTAGRAM SCOTT RACCONTA: “LA SICUREZZA CI HA ORDINATO DI EVACUARE GLI STUDIO, MA MIO PADRE A 89 ANNI HA DETTO…” - VIDEO

Un incendio durato molte ore, vigili del fuoco, elicotteri e tanta paura, non per tutti però. Mentre le colline di Hollywood, molto vicino agli studi della Warner Bros, bruciavano infatti Clint Eastwood, che si trovava all'interno delle sale di mixaggio, per ultimare il suo film, si è rifiutato di uscire.

A documentare la caparbietà del grande attore e regista, è stato il figlio Scott ,che su Instagram ha postato il video delle fiamme citando le parole del padre 89enne: "Ho del lavoro da finire".

Cosa abbia scatenato l'incendio che ha danneggiato acri ed acri di terreno minacciando anche gli Studios non è ancora chiaro. Chiara è invece la temerarietà del mitico Clint Eastwood, che il figlio descrive così postando una clip: "Le immagini sono di qualche ora fa. La sicurezza ci ha ordinato di evacuare gli studio.

Ma mio padre 89 anni ha detto 'E' tutto ok. Ho del lavoro da finire' e siamo tornati negli studi di mixaggio per guardare il suo nuovo film Richard Jewell. Insomma è come si ci avesse detto di tornare a lavorare e chiudere il becco... E' una storia vera!".

