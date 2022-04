1 apr 2022 16:00

NETREBKO, ESULE IN PATRIA - LA SOPRANO, EX AMICA DI PUTIN, CONDANNA LA GUERRA E IN SIBERIA VIENE CANCELLATO UN SUO CONCERTO – LA DIREZIONE DEL TEATRO IN CUI SI SAREBBE DOVUTA ESIBIRE: “VIVERE IN EUROPA E AVERE L'OPPORTUNITÀ DI ESIBIRSI NELLE SALE DA CONCERTO EUROPEE SEMBRA ESSERE PIÙ IMPORTANTE (PER LEI) DEL DESTINO DELLA PATRIA” - SUI RAPPORTI CON PUTIN, NETREBKO AVEVA DETTO: “L’HO INCONTRATO SOLO UNA MANCIATA DI VOLTE”. NEL 2012 LA SOPRANO ESPRESSE IL DESIDERIO DI DIVENTARE L’AMANTE DI “MAD VLAD” PER LA SUA “FORTE ENERGIA MASCHILE”