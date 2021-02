NIENTE CODE DI TIR QUESTA MATTINA AL BRENNERO PER L'OBBLIGO DEL TAMPONE IN AUSTRIA - LA PRECISAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA SULLA FILA DI IERI: "L’INCOLONNAMENTO DI MEZZI PESANTI TRA VIPITENO E BRESSANONE NON HA SUPERATO I TRE CHILOMETRI. AGLI INIZI DEL POMERIGGIO LA FILA DI TIR SI E' RIDOTTA NOTEVOLMENTE, FINO A SCOMPARIRE DEL TUTTO VERSO LE 18.30, PERTANTO LO SCALPORE SUSCITATO DA DECINE DI KM DI FILA E' DESTITUITO DI OGNI FONDAMENTO"

(AGI) In relazione alle notizie di lunghe code autostradali alla frontiera del Brennero per i controlli disposti dalle autorita' austriache al confine con l'Italia, il DIPARTIMENTO della pubblica sicurezza precisa che l'Austria ha deciso di ammettere sul suo territorio "solamente le persone con al seguito documentazione sanitaria attestante la negativita' al Covid-19, verificata anche tramite tampone rapido effettuato nelle 48 ore precedenti.

Pertanto stamane al confine di Stato i conducenti di mezzi pesanti in uscita dall'Italia hanno registrato disagi". "I controlli austriaci - continua il DIPARTIMENTO - sono stati approfonditi e molto accurati, tanto da consentire in alcune ore della giornata il passaggio di non piu' di circa 30 tir ogni ora.

Da questo e' scaturito un incolonnamento di mezzi pesanti tra Vipiteno e Bressanone che, tuttavia, non ha superato i tre chilometri. La polizia stradale ha selezionato i tir in modo da far procedere verso il confine di Stato quelli con i conducenti muniti di certificazione sanitaria, fermando quelli che ne erano sprovvisti in una apposita area a Sadobre, dove era stata attivata una postazione per tamponi. Agli inizi del pomeriggio la fila di tir si e' ridotta notevolmente, fino a scomparire del tutto verso le 18.30, pertanto lo scalpore suscitato da decine di km di fila e' destituito di ogni fondamento"

