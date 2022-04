15 apr 2022 14:20

IL NIPOTINO PRODIGO - HARRY E MEGHAN HANNO VISITATO A SOPRESA LA REGINA: I DUCHI DEL SUSSEX SONO IN EUROPA PER PARTECIPARE AGLI "INVICTUS GAME" E, SECONDO "THE SUN", HANNO FATTO TAPPA A LONDRA PER UN INCONTRO SEGRETO CON LA REGINA E IL PRINCIPE CARLO - E' LA PRIMA VOLTA CHE VENGONO AVVISTATI INSIEME AI WINDSOR DA QUANDO, DUE ANNI FA, HANNO LASCIATO IL REGNO UNITO PER GLI STATI UNITI - HARRY HA CHIESTO ALLA NONNA LA PAGHETTA O C'ENTRA IL DOCUMENTARIO CHE LA COPPIETTA STA GIRANDO PER NETFLIX?