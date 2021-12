14 dic 2021 17:36

NO VAX FINO ALLA MORTE - UNA OPERATRICE SOCIO-SANITARIA 64ENNE DELL'OSPEDALE DI ALESSANDRIA ERA STATA SOSPESA DAL LAVORO PERCHÉ NON VACCINATA: ALLA FINE HA PRESO IL COVID ED È MORTA - IN UN VIDEO POSTATO A NOVEMBRE SFIDAVA LA SORTE E LA SCIENZA: “MI AUGURO DI PRENDERLO QUESTO VIRUS. ALMENO DICO: OK, SONO UNA COMPLOTTISTA, UNA NEGAZIONISTA. PIUTTOSTO CHE MORIRE STRISCIANDO, MEGLIO MORIRE IN PIEDI"