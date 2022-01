I NO VAX? MANCO LI CANI - DIVENTA VIRALE SUI SOCIAL IL VIDEO DI UN CANE CHE AZZANNA UNO DEI NO VAX SCESI IN PIAZZA AD AMSTERDAM PER PROTESTARE CONTRO LE MISURE ANTI-COVID - IL GOVERNO HA INASPRITO LE RESTRIZIONI SOTTO LE FESTIVITA' PER RIDURRE I CONTAGI, E HA VIETATO LE MANIFESTAZIONI, MA IERI SONO SCESE IN PIAZZA MIGLIAIA DI PERSONE... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

La polizia antisommossa di Amsterdam ha cercato di disperdere migliaia di manifestanti che si sono radunati per protestare contro le restrizioni per il Covid e le vaccinazioni. Sui social media sono circolati numerosi video, tra cui quello di un manifestante azzannato da uno dei cani della polizia e trascinato sulla strada. In altri video si vede la folla correre per la città.

I manifestanti, quasi tutti senza maschera, hanno sfidato il governo che aveva vietato la protesta per il timore di atti di violenza. Sono state arrestate almeno 30 persone, e quattro poliziotti sono rimasti feriti.

I tassi di infezione da coronavirus sono diminuiti gradualmente per settimane nei Paesi Bassi, dopo che sono state introdotte misure di blocco a novembre poi inasprite durante le festività natalizie.

