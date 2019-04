NO VAX, SÌ PARTY – I GENITORI NO-VAX DI NEW YORK AVREBBERO FATTO DELLE “FESTE DEL MORBILLO” PER CONTAGIARE I BAMBINI ED EVITARE DI VACCINARLI: È L’ULTIMA IPOTESI DIETRO ALL’EPIDEMIA CHE STA INGUAIANDO NEW YORK E IN PARTICOLARE BROOKLYN, DOVE CI SONO COMUNITÀ DI EBREI ORTODOSSI FEROCEMENTE CONTRARIE AI VACCINI – I NO-VAX SE NE FREGANO DELLA LINEA DURA DEL SINDACO (MOR)BILL DE BLASIO – VIDEO

OGNUNO C'HA I SUOI NO-VAX - ALLARME MORBILLO ALLE PORTE DI NEW YORK: 153 CASI SUI 314 TOTALI NEGLI USA. E I LUOGHI PUBBLICI VENGONO VIETATI AI NON VACCINATI - I FOCOLAI SI SVILUPPANO SOPRATTUTTO TRA GLI EBREI ULTRAORTODOSSI CHE VIVONO IN UNA COMUNITÀ CHIUSA: ''CI STATE DISCRIMINANDO'' - VIDEO: IN ARIZONA MANDANO LE SQUADRE SPECIALI SWAT A SALVARE UN BIMBO DAI GENITORI CHE NON LO VOLEVANO RICOVERARE NONOSTANTE UN SOSPETTO DI MENINGITE E FEBBRE A 41

epidemia morbillo new york

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ognuno-39-ha-suoi-no-vax-allarme-morbillo-porte-new-york-153-199514.htm

A NO VAX ESTREMI, ESTREMI RIMEDI – IL SINDACO DI NEW YORK DE BLASIO HA PROCLAMATO LO STATO DI EMERGENZA SANITARIA PER L'ALLARME MORBILLO: ORDINATA LA VACCINAZIONE FORZATA IN ALCUNE ZONE DELLA CITTÀ E MULTE FINO A MILLE DOLLARI PER CHI VIOLA LA DISPOSIZIONE – TUTTO È COMINCIATO NELLA COMUNITÀ DEGLI EBREI ORTODOSSI DI WILLIAMSBURG DOVE È STATA FATTA UNA CAMPAGNA CONTRO LE VACCINAZIONI – IL RISULTATO? 285 CASI DI MORBILLO NELL’AUTUNNO SCORSO E L’ALLARME PER LE POTENZIALI REAZIONI ANTISEMITE…

epidemia morbillo new york

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/no-vax-estremi-estremi-rimedi-ndash-sindaco-new-york-de-blasio-ha-200659.htm

GENITORI NO VAX ORGANIZZANO "FESTE DEL MORBILLO" PER FAR AMMALARE I FIGLI: ALLARME A NEW YORK

Da www.ilmesssaggero.it

morbillo 5

Mentre New York è alle prese con uno dei maggiori focolai di morbillo degli ultimi decenni, saltano fuori risvolti inquietanti su come l'epidemia partita da Brooklyn possa essere stata aiutata a diffondersi. Su alcuni media Usa si racconta di "measles parties", ovvero feste del morbillo, organizzate nella Grande Mela da genitori no vax con lo scopo di contagiare a vicenda i propri bambini in modo da evitare di vaccinarli.

bill de blasio dichiara l'emergenza sanitaria per il morbillo

Martedì scorso New York ha dichiarato l'emergenza sanitaria dopo 285 casi di morbillo acclarati nella sola zona di Brooklyn. La presenza di no-vax è massiccia e sono molti i bambini non vaccinati contro il morbillo. Vi sono comunità che portano avanti insistenti campagne anti-vaccini. La storia delle "feste del morbillo" è stata rivelata dalle autorità che hanno messo in guardia dai seri rischi che queste assurde riunioni di no-vax con i loro figlioletti portano con se.

morbillo nello stato di new york tra gli ebrei ultraortodossi

Il sindaco Bill de Blasio ha scelto la linea dura, per il timore che l'epidemia, partita da Brooklyn, possa diffondersi al resto della metropoli. L'ordine è di vaccinarsi immediatamente nelle quattro aree più a rischio, pena multe fino a 1.000 dollari e persino la chiusura di scuole e asili nido. Tutto quersto, però, non sembra scoraggiare i genitori antivaccinisti.

epidemie di morbillo tutte nelle comunita religiose ortodosse cristiane ebraiche islamiche e amish

Quella delle feste per contrarre i virus non è una novità. Come ha ricordato il commissario della Sanità di New York, Oxiris Barbot, «in passato si organizzavano feste per esporre i propri figli alla varicella. Ora, però, viaviamo in un mondo diverso e questo tipo di usanze può avere gravi conseguenze».

vaccini morbillo party morbillo 3 epidemia morbillo new york 1 PALLANUOTO MORBILLO 3 morbillo morbillo 1 morbillo 2 morbillo 4