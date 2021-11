15 nov 2021 17:08

I NO VAX? VADANO HAKA-GA' - LA TRIBÙ MAORI CHE POSSIEDE I DIRITTI SULL’HAKA “KA MATE” (USATA DAGLI ALL BLACKS PRIMA DEI MATCH DI RUGBY PER PIU’ DI UN SECOLO) HA CHIESTO AI NO VAX DI SMETTERE DI ESEGUIRE IL FAMOSO RITUALE DURANTE LE LORO MANIFESTAZIONI – “INSISTIAMO AFFINCHÉ I MANIFESTANTI SMETTANO IMMEDIATAMENTE DI USARE IL NOSTRO TESORO CULTURALE”