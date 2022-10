UN NOBEL DI TRAVERSO – DA KIEV HANNO IRONIZZATO PER IL PREMIO ASSEGNATO A UNA ONG RUSSA E A UNA BIELORUSSA, OLTRE AL “CENTRO PER LE LIBERTÀ CIVILI” UCRAINO: “HANNO UNA CONCEZIONE INTERESSANTE DELLA PAROLA PACE SE RAPPRESENTANTI DI DUE PAESI CHE HANNO ATTACCATO UN TERZO RICEVONO IL NOBEL INSIEME. FANTASTICO”. FORSE ZELENSKY ROSICA PERCHÉ NON L’HANNO DATO A LUI? – IL MINISTERO DEGLI ESTERI BIELORUSSO CONTRO IL RICONOSCIMENTO A BIALIATSKI: “ALFRED NOBEL SI STA RIVOLTANDO PER LA TOMBA”

Il regime bielorusso: "Alfred Nobel si sta rivoltando nella tomba"

Alfred Nobel si sta " rivoltando nella tomba". Così il governo bielorusso ha commentato la decisione del Comitato per il Nobel di assegnare il suo prestigioso premio per la Pace all'attivista Ales Bialiatski. "Negli ultimi anni, una serie di decisioni fondamentali del Comitato per il Nobel sono talmente politicizzate che, scusatemi, Alfred Nobel è tormentato e si rivolta nella tomba", ha scritto su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri, Anatoly Glaz.

L'ironia di Kiev sul Nobel a una ong russa e una bielorussa

"Il Comitato per il Nobel ha una concezione interessante della parola 'pace' se rappresentanti di due Paesi che hanno attaccato un terzo ricevono il Premio Nobel insieme. Né organizzazioni russe né bielorusse sono state in grado di organizzare la resistenza alla guerra. Il Nobel di quest'anno è 'fantastico'". Lo ha scritto su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo l'assegnazione del Premio all'attivista per i diritti umani bielorusso Ales Bialiatski, all'associazione per i diritti umani russa Memorial e al Centro per le libertà civili, organizzazione per i diritti umani ucraina.

Nobel, a Mosca è in corso l'udienza sul sequestro dei beni della ong Memorial

Il direttore della Biblioteca di Memorial Boris Belenkin questa mattina era in aula al tribunale Tverskoi di Mosca, dove è in discussione l'ordine del sequestro dei beni dell'organizzazione da parte delle autorità russe, spiegano all'Adnkronos fonti dell'organizzazione. Per questo, non ha ancora appreso la notizia del Premio Nobel per la pace assegnato quest'anno anche all'organizzazione fondata, fra gli altri, da Andrei Sakharov nel 1987.

Il Centro per le libertà civili ucraino: "Orgogliosi del premio"

Su Twitter il Centro per le libertà civili si dice orgoglioso del premio, che "è un riconoscimento del lavoro di molti attivisti per i diritti umani, in Ucraina ma non solo".

Comitato Nobel alla Bielorussia: "Liberate l'attivista Ales Bialiatski"

Il Comitato norvegese per il Premio Nobel per la Pace ha lanciato un appello alle autorità bielorusse, chiedendo di "rilasciare Ales Bialiatski". "Speriamo che questo accada e possa venire a Oslo a ricevere il premio", ha affermato il presidente del Comitato, Berit Reiss-Andersen.

Comitato Nobel: "Il premio non è contro Putin ma per i diritti civili"

"Questo premio Nobel per la pace non è un messaggio a Putin per il suo compleanno o per qualsiasi altrom motivo. Il premio per la Pace non è mai contro qualcuno, ma per pruomovere coloro che si battono per la società civile e i diritti umani. È certo che il governo di Putin e il governo bielorusso rappresentano un governo autoritario che reprime gli attivisti per i diritti umani". Lo ha detto la presidente del Comitato per il Nobel Chair Berit Reiss-Andersen.

