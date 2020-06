IL NOCCIOLO DELLA QUESTIONE – ALLA FACCIA DEI “DROPLETS”: IL CORONAVIRUS NON FERMA LA “GARA DELLO SPUTO DI NOCCIOLO DI CILIEGIA” CHE DA ANNI TIENE BANCO A CELLENO, VICINO VITERBO – LA COMPETIZIONE SI È SVOLTA REGOLARMENTE SABATO SCORSO. A VINCERE IL “CAMPIONE MONDIALE” DELLA SPECIALITÀ, CHE HA SPUTATO IL NOCCIOLO A 16,6 METRI. MA IL SUO RECORD È… – VIDEO

Fabrizio Peronaci per il “Corriere della Sera - Edizione Roma”

Uno dirà: ma come gli è venuto in mente. In tempi di contagio da Coronavirus, si poteva e si doveva rinunciare alla «gara dello sputo del nocciolo di ciliegia», competizione più unica che rara, della serie «Strano ma vero» sulla settimana enigmistica, che da anni tiene banco nel borgo di Celleno, tra il lago di Bolsena e l'oasi naturalistica di Alviano, venti chilometri a nord di Viterbo.

La saliva, si sa, è veicolo di contagio. E figurarsi quel che può accadere attorno a uno «sputodromo», la piattaforma tradizionalmente allestita, a metà giugno, nella piazza principale del ridente paesino della Tuscia, per dare modo ai concorrenti di mettere in funzione i muscoli mandibolari e lanciare il nocciolo il più lontano possibile.

Quest' anno, si partiva dal record del 2018: ben 22,8 metri, rotolamento del nocciolo compreso. Ma poi è arrivata la pandemia. Appuntamento annullato per cause di forma maggiore? Meglio evitare la pioggia di «goccioline» nell'aria? Pareva scontato. E invece no. Tra le ripartenze della fase 3 c'è anche questa.

La gara, organizzata sabato scorso nell'ambito della ventiquattresima edizione della Festa delle cerase, si è regolarmente disputata. Con tanto di giudici-arbitro a bordo pista e nel rispetto delle norme anti-Covid.

A dare l'annuncio è stato il sindaco di Celleno, Marco Bianchi, nella pagina Fb del Comune: «Con modalità inedite si è svolta anche quest' anno la tradizionale gara di Sputo del Nocciolo, appassionante tenzone che ormai da qualche decennio allieta cellenesi e non». Per «ovvi motivi di sicurezza», ha aggiunto il primo cittadino, la sfida è avvenuta «in una località di campagna, senza pubblico e con ampio distanziamento tra i partecipanti».

Benissimo, dunque: avanti si sputi. Il campo scelto non era liscio come lo «sputodromo» allestito fino al 2019 nei giardini pubblici, ma i contendenti non sono mancati. A imporsi è stato il «campione mondiale» della specialità, Mauro Chiavarino, imprenditore informatico, attuale possessore del record di 22,8 metri: gettando il nocciolo a 16,6 metri dalla bocca, si è ripreso il titolo perduto lo scorso anno per merito di Flavio Pizzo, secondo piazzato con 15,5 metri. Al terzo posto, una new entry : Gianpaolo Taschini, a 12,9 metri.

Tutti abitanti del posto e amanti delle tradizioni, che al termine della sfida, lavate le mani e rindossata la mascherina, hanno ritirato il premio (in ciliegie) e partecipato alle cene conviviali, anch' esse nel segno (dal primo piatto al dessert) del rosso frutto tentatore.

