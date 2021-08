NOI CE NE ANDIAMO, MA ERDOGAN RIMANE - IL PRESIDENTE TURCO, TANTO PER CAMBIARE, VUOLE APPROFITTARSI DEL VUOTO POLITICO LASCIATO DAGLI USA IN AFGHANISTAN: “I TALEBANI CI HANNO PROPOSTO DI GESTIRE L’AEROPORTO DI KABUL. QUANDO TUTTI HANNO LASCIATO L’AFGHANISTAN, NOI NON L’ABBIAMO MAI LASCIATO. CONDANNIAMO IL DISASTROSO ATTACCO TERRORISTICO DI IERI A KABUL. IL FATTO CHE DAESH ABBIA FATTO QUESTO PASSO MOSTRA QUANTO SIA PERICOLOSA NELLA REGIONE…”

Erdogan, Talebani ci hanno proposto di gestire scalo Kabul

joe biden recep tayyip erdogan 3

(ANSA) - ISTANBUL, 27 AGO - "I Talebani ci hanno proposto di gestire l'aeroporto di Kabul" attraverso tecnici civili, "ma non abbiamo ancora preso una decisione". Lo ha rivelato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

"Non possiamo permetterci il lusso di chiedere il permesso a nessuno su con chi, dove, quando e come dobbiamo tenere colloqui. In Afghanistan c'è un serio vuoto amministrativo, e quindi teniamo i colloqui necessari", ha detto Erdogan, riferendo che le autorità di Ankara hanno avuto un incontro di 3 ore e mezza con i Talebani nell'ambasciata turca a Kabul. "Quando tutti hanno lasciato l'Afghanistan - ha aggiunto - noi non l'abbiamo lasciato".

attentato all aeroporto di kabul 9

Afghanistan: Erdogan, attacco mostra pericolosità Isis

(ANSA) - ISTANBUL, 27 AGO - "Come nazione, condanniamo il disastroso e grave attacco terroristico di ieri a Kabul. Il fatto che Daesh (lIsis) abbia fatto questo passo nell'ambito di un processo come questo mostra quanto questa organizzazione sia pericolosa nella regione e nel mondo".

Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nelle sue prime dichiarazioni sull'attacco, rilasciate prima di partire per una visita in Bosnia-Erzegovina. Il leader di Ankara ha quindi aggiunto che il suo Paese intende completare l'evacuazione di civili e militari dall'Afghanistan "il più presto possibile".

attentato all aeroporto di kabul 13 erdogan 2 militari americani all aeroporto di kabul caos all aeroporto di kabul afgani cercano di scappare all aeroporto di kabul attentato all aeroporto di kabul talebani con mascherina a armi americane persone in attesa di fuggire all aeroporto di kabul 2 IL SOFAGATE VISTO DA OSHO joe biden piange dopo l attentato all aeroporto di kabul joe biden recep tayyip erdogan 2