1 mar 2023 19:05

NON C'È NIENTE DA RIDER – UN FATTORINO SI SENTE MALE DURANTE UNA CONSEGNA, MA IL CLIENTE PRENDE IL CIBO E LO LASCIA PER STRADA – È SUCCESSO A LONDRA DOVE È ESPLOSA UNA MEGA POLEMICA SUL CASO DEL GIOVANE MOHAMED, COSTRETTO AD ASPETTARE AL FREDDO PER UN’ORA L’ARRIVO DI UN’AMBULANZA - INFASTIDITO DAL RITARDO, L’UOMO CHE AVEVA ORDINATO CIBO È SCESO IN STRADA, HA INIZIATO A TEMPESTARLO DI DOMANDE SULL’ORDINAZIONE E… VIDEO