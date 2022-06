1 giu 2022 17:26

NON C'È PIÙ RELIGIONE - A VENEZIA QUATTRO ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI SONO STATI LASCIATI FUORI DAL DUOMO DI SAN DONÀ, DOVE SI TROVAVANO PER UNA GITA, PERCHÉ NON FREQUENTANO L'ORA DI RELIGIONE - A UNA BAMBINA SONO STATE CONSEGNATE LE PAROLE CROCIATE PER INGANNARE L'ATTESA - I GENITORI, QUANDO L'HANNO SCOPERTO, SI SONO INCAZZATI - LA PRESIDE SI È SCUSATA, ANCHE PERCHÉ NON SI TRATTAVA DI UNA MESSA, MA DI UNA USCITA DIDATTICA...