14 giu 2021 12:06

NON ABBASSIAMO LA GUARDIA - NEL REGNO UNITO UN TERZO DEI MORTI PER LA VARIANTE INDIANA ERA STATO VACCINATO! - LO STUDIO MOSTRA CHE QUESTA MUTAZIONE DEL VIRUS HA UNA TRASMISSIBILITA' DEL 64% SUPERIORE A QUELLA DELLA VARIANTE ALPHA IN UN LUOGO CHIUSO, E DEL 40% ALL'APERTO - SECONDO LE STIME, IL REGNO UNITO RISCHIA DI RITROVARSI CON 80.000 CASI E 4.000 MORTI AL GIORNO ENTRO META' LUGLIO...