NON BASTA MANGIAR BENE PER “STAR” BENE – SONO MOLTISSIMI I VIPPONI E GLI SVIPPATI CHE DOPO AVER ESAGERATO AI BUFFET DELLE FESTE HANNO DECISO DI DARE UN TAGLIO ALLA PANZA – MA PER SMALTIRE TUTTE LE OSTRICHE E CHAMPAGNE NON SERVONO DIETE MIRACOLOSE O BEVERONI VARI - ADELE HA PERSO 30 CHILI IN UN ANNO GRAZIE ALL’ALLENAMENTO, JOE BASTIANICH SI È DATO ALLE MARATONE, MENTRE NOEMI E KHLOE KARDASHIAN...

Fabiana Salsi per www.corriere.it

noemi

La cantautrice romana è in forma smagliante grazie a un percorso in cui ha abbinato regime alimentare equilibrato e rieducazione psicofisica. Come lei tanti altri personaggi famosi

Alimentazione sana, movimento e cura della salute mentale sono la combo perfetta per una vita lunga e felice e il cambiamento radicale della cantautrice romana Noemi ne è l’ennesima prova: ha perso quindici chili in un anno e mezzo iniziando un vero e proprio percorso di rinascita grazie al metodo Meta (Medical Educational Transform Action).

noemi 3

È un metodo olistico che si basa sul principio che il sovrappeso e l'obesità siano determinati da un insieme di fattori, che vanno da abitudini alimentari scorrette ad aspetti come ansia e stress, e aiuta il paziente a ritrovare il benessere psicofisico attraverso dieta bilanciata, movimento, supporto psicologico, rieducazione alimentare ed estetica.

«Dimagrita? No, sono tornata magra come ero stata sempre. Nel mezzo ero ingrassata a causa di uno stress che non sapevo gestire», ha dichiarato Noemi in una lunga intervista al settimanale OGGI, raccontando della strada che l’ha condotta verso una nuova vita più appagante, piacevole e serena.

noemi 2

«Ho cambiato equilibri, messo me al centro», ha proseguito l’artista, che in queste settimane è sulla cresta dell’onda con il suo nuovo singolo Hula Hoop, che canta in coppia con il cantautore romano Carl Brave. La sua storia sta facendo scuola: parla dell’importanza della consapevolezza e dell’amore per se stessi, la riprova che la salute del fisico passa anche da quella della mente e viceversa.

E se il suo esempio, che è il più recente e continua a far parlare anche per gli incredibili risultati raggiunti, ora è il più popolare, non è l'unico: sono tanti i personaggi famosi che hanno dovuto affrontare problemi di sovrappeso e li hanno risolti proprio ricominciando a mangiare in modo sano e bilanciato e facendo tanto sport. Di seguito alcuni esempi.

adele 3

Adele: niente dieta, ma tanta attività fisica

Ha perso 30 chili in un anno la popstar Adele, ma senza seguire particolari regimi alimentari. Dopo le voci diffuse dai tabloid britannici che hanno dato il merito di questa incredibile perdita di peso alla dieta Sirt (che prevede determinati cibi che — secondo i nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten che l'hanno ideata — bloccano gli accumuli di grasso) la cantante ha puntualizzato che, se ha ritrovato il suo peso forma, è stato grazie all'allenamento.

In un'intervista a Vogue UK ha spiegato: «No, non l’ho mai fatta. Niente digiuno intermittente. Niente dieta. Semmai mangio più di prima perché mi alleno tanto». «Faccio una sezione pesi al mattino, poi cammino o pratico box nel pomeriggio, concludendo con un training cardio la sera», ha detto ancora la popstar, svelando che l'allenamento l'ha aiutata ad affrontare più serenamente anche il divorzio dal marito Simon Konecki.

joe bastianich 1

Joe Bastianich: le maratone per perdere peso

In rete circolano ancora diverse foto di Joe Bastianich in sovrappeso: fino ai 40 anni, infatti, l'imprenditore e personaggio televisivo (che di anni sta per compierne 54) ha convissuto con qualche chilo di troppo. Anche lui però, per dimagrire, ha preferito lo sport alle diete. «Ero un pochino ciccione e ho deciso di cambiare: ho iniziato a camminare, poi a correre per mezz’ora.

Poi ho fatto la prima mezza maratona e dopo qualche tempo la maratona intera fino a trovarmi sulla linea di partenza di un Iroman», ha raccontato una volta in un'intervista al Corriere della Sera, svelando la passione per il triathlon che condivide con l’amico chef Gordon Ramsay. A guardare la sua forma fisica perfetta non ha perso la buona abitudine.

renee zellweger

La dieta ferrea di Graham Elliot

Da 180 a 120 chili in meno di un anno: è l'impressionante perdita di peso dello chef americano, giudice di Masterchef Usa, Graham Elliot. Ha cominciato con una gastroectomia e proseguito con una dieta ferrea e tanto sport procedendo, come ha documentato lui stesso su Instagram un post dopo l’altro, per traguardi: 10 chili per volta. «La molla sono stati i miei figli, ne ho tre: hanno uno, tre e sei anni. Dovevo condurre una vita più sana soprattutto per loro», ha detto lo chef in un'intervista rilasciata a Vanity Fair.

Il trucco per dimagrire di René Zellweger

Non ha mai avuto un chilo di troppo l'attrice premio Oscar René Zellweger, tranne quando ha interpretato il ruolo che l'ha resa celebre: Bridget Jones. Per farlo ha dovuto ingrassare 11 chili, che poi ha perso con tanto sport, la Dieta a Zona e l'Ice Diet: più che un regime alimentare è un trucco per dimagrire, che consiste nel mangiare un cubetto di ghiaccio prima dei pasti per accelerare il metabolismo.

khloe kardashian

La perdita di peso di Khloé Kardashian

Terzogenita di Kris Jenner e Robert Kardashian (dopo Kourtney e Kim), l'imprenditrice e reality star Khloé Kardashian non è mai stata in sovrappeso, ma negli anni, come documentano le foto sui suoi social, ha perso diversi chili insieme alle sue forme sinuose. Ha cominciato nel 2017 con una dieta drastica dalla quale ha eliminato latticini e carboidrati introducendo bevande a base di vitamine: quell'anno perse ben 25 chili e poi si è mantenuta in forma facendo moltissimo sport. Arriva fino a 4 ore di allenamenti al giorno.

max pezzali

Max Pezzali, in forma grazie al dietologo

Il cantante Max Pezzali è in splendida forma, ma il cantante negli anni scorsi ingrassava e dimagriva di continuo. Una costante della sua vita: nella sua autobiografia — I cowboy non mollano mai — ha scritto: «Mi diverte molto dividere la vita in “momenti ponderali”». Come ha spiegato in diverse interviste si è stabilizzato grazie all'impegno: ha cominciato con un dietologo a seguire un regime alimentare sano proprio nel periodo in cui è uscito il libro e poi ha continuato sulla retta via senza perdere le buone abitudini.

ALESSANDRA AMOROSO

Alessandra Amoroso e il training funzionale

Viso rotondo e forme ammorbidite: l'Alessandra Amoroso degli esordi, quando ancora era «solo» uno dei talenti di Maria De Filippi, è molto diversa dall'Alessandra Amoroso filiforme di oggi. Non ha mai parlato di diete particolari, anzi, la cantante ha sempre confessato di avere una certa passione per i dolci, cominciando dal pasticiotto salentino , ma non ha nemmeno mai fatto segreto di quanto ami allenarsi: fa un training funzionale con un personal trainer che mixa esercizi a corpo libero alla meditazione.

marco mengoni

Marco Mengoni: «Sono arrivato a pesare 105 chili»

Da adolescente è arrivato a pesare 105 chili: è stato lo stesso cantante Margo Mengoni a raccontarlo, confidando di un'infanzia solitaria in cui mangiava per combattere le insicurezze. Ora sono scomparse, insieme a quei chili in più: il cantante ne ha persi 40 intorno ai 20 anni, quando si è trasferito a Roma e aveva incominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Un nuovo percorso di vita che, insieme alla fiducia in se stesso, gli ha fatto ritrovare anche la sua forma fisica.

Janet Jackson: tanto sport e cibi sani

janet jackson

È arrivata a pesare più di 80 chili la cantante Janet Jacksone d'altronde i problemi di peso che la popstar ha dovuto affrontare in passato non sono mai stati un mistero: lo ha raccontato lei stessa, spiegando che negli ultimi anni ha ritrovato la forma facendo tanto allenamento e cominciando a mangiare sano. L’input? Una campagna pubblicitaria per un brand di integratori alimentari di cui è stata testimonial.

Barbara De Rossi: ballo e dieta per tornare in forma

Non è mai stata grassa Barbara De Rossi, ma per un certo periodo l'attrice è apparsa molto più gonfia del solito, per via di una cura ormonale che — come ha raccontato lei stessa — ha dovuto seguire per un problema di salute. Da quando, però, nel 2010, ha partecipato a Ballando con le Stelle, l'attrice è tornata filiforme come sempre: merito del ballo, che l'ha spronata a proseguire con l'attività fisica, e una dieta equilibrata che, come ha spiegato in diverse interviste, l'ha fatta sentire «rinata».