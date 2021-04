13 apr 2021 12:00

NON BASTAVA LA PANDEMIA, ORA CI SI METTE ANCHE IL GELO - IN FRANCIA L'80% DEI VIGNETI E’ A RISCHIO A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE REGISTRATE NEGLI ULTIMI GIORNI - I VITICOLTORI SI ATTREZZANO CON BRACIERI, CANDELE E PERSINO ELICOTTERI PER FARE RISALIRE LE TEMPERATURE - GLI ABITANTI DEI COMUNI VICINI TEMONO DI RESPIRARE ARIA INQUINATA: IL DIPARTIMENTO DELLA GIRONDA, VICINO A BORDEAUX, HA UN INDICE DI PARTICELLE PM10 DI 420, IL PEGGIORE DI TUTTA LA FRANCIA…