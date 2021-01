27 gen 2021 11:50

NON CERCAVANO GIUSTIZIA, VOLEVANO I SOLDI - L'83% DELLE MOLESTATE DA WEINSTEIN E' DISPOSTA A CHIUDERE LA CAUSA INCASSANDO SUBITO I SOLDI DEL RISARCIMENTO - IL GIUDICE STA GESTENDO IL FALLIMENTO DELLA "WEINSTEIN CO." CONFERMANDO UN PIANO DI TRANSAZIONE INCLUDE UN FONDO DI 17 MILIONI DI DOLLARI E ALTRI 8,4 MILIONI DI DOLLARI PER RICHIESTE DI RISARCIMENTO NON CORRELATE ALLE CONDOTTE SESSUALI…