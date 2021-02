12 feb 2021 18:55

NON CI RESTA CHE COMPRARE SEX TOYS! – PER SAN VALENTINO I FRANCESI, PRIVATI COME NOI DELLA POSSIBILITÀ DI FAR UNA SERATINA DI BISBOCCIA, SI STANNO LANCIANDO SULL’ACQUISTO DI SEX TOYS PER TENTARE DI ACCENDERE LA NOTTE DEGLI INNAMORATI: LE VENDITE SONO SCHIZZATE ALLE STELLE E LE COPPIE, COSTRETTE A PASSARE PIÙ TEMPO INSIEME, NE APPROFITTANO PER SPERIMENTARE DILDO, STRAPON, COCKRING...