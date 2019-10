5 ott 2019 18:17

NON È UNA CITTÀ PER CLOCHARD – FOLLIA A NEW YORK DOVE QUATTRO SENZA FISSA DIMORA SONO STATI UCCISI NEL SONNO NEL QUARTIERE DI CHINATOWN: L'ASSALITORE, UN SENZATETTO DI 24 ANNI CON QUATTORDICI ARRESTI ALLE SPALLE, LI AVREBBE COLPITI ALLA TESTA CON UN GROSSO TUBO DI METALLO SENZA APPARENTE MOTIVO – IL KILLER È STATO FERMATO MENTRE…