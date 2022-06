NON DIRGLI MAI… CHE SONO TRENT’ANNI CHE CI SBOMBALLA I TIMPANI – GIGI D’ALESSIO FESTEGGIA LE TRE DECADI DI CARRIERA CON UN DOPPIO CONCERTO A PIAZZA PLEBISCITO, A NAPOLI, ANDATO SOLD OUT IN POCHE ORE: “LA MIA CANZONE È ‘NON MOLLARE MAI’. E IO NON MI SONO ARRESO. SPERO CHE CHI VERRÀ DOPO DI ME TROVERÀ LA STRADA PIÙ FACILE” – SUL PALCO, DOMANI E SABATO, IL CANTANTE TRASCINERA' FIORELLO, AMADEUS, EROS RAMAZZOTTI, FIORELLA MANNOIA, ALESSANDRO SIANI, VINCENZO SALEMME, MARA VENIER E… - VIDEO

Toni Viola per “Avvenire”

Gigi D'Alessio come Pino Daniele, Edoardo Bennato, Nino D'Angelo... Insomma come tutti i giganti della musica pop che ha espresso Napoli, ha l'onore di festeggiare i suoi primi trent' anni di carriera davanti al suo popolo e nella Piazza che più lo rappresenta, quella del Plebiscito. «Scenderò dal palco per raggiungere il Teatro San Carlo per fare il pezzo che mi ha portato nel mondo, quello di Sanremo, Non dirgli mai.

Troverò lì l'orchestra composta da sole donne. Poi tornerò sul palco. La piazza canterà con me, sarà molto bello. Amadeus farà da presentatore, mi sostituirà per due minuti», questa è l'anticipazione che ieri Gigi D'Alessio ha dato annunciando le due serate evento, domani e il 18 giugno, "Uno come te Trent' anni insieme". Doppio evento che verrà ripreso in diretta dalle telecamere di Rai1 e dai microfoni di Rai Radio2.

«La mia canzone simbolo è Non mollare mai, e io non mi arrendo. Io esisto e resisto da 30 anni. Spero di essere stato la "cavia", e chi farà spettacoli dopo di me troverà la strada più semplice. Bisogna dire alla tv che sulla Campania bisogna investire tanto. Ci sono delle bellezze regalateci da Dio, abbiamo le perle, abbiamo Procida Capitale della Cultura, tutta la Costiera Amalfitana qui non serve la scenografia. Queste bellezze bisogna esaltarle: abbiamo il Teatro San Carlo, più importante del mondo, dobbiamo dare valore a quello che abbiamo».

È un D'Alessio in versione capopopolo quello che ringrazia la sua gente che in poche ore ha polverizzato tutti i biglietti disponibili e soprattutto gli artisti amici che hanno aderito a partecipare al suo 30° compleanno con la musica. «L'attestato di stima ricevuto dai miei colleghi è incredibile. Il primo è stato Fiorello: l'ho chiamato e gli ho detto senti, sono venuto mille volte da te.

Lui fa sempre tutto all'alba, è difficile beccarlo, e gli ho detto, ti chiedo una cortesia: voglio festeggiare a Napoli, e ha detto subito di sì. Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Alessandro Siani, Vincenzo Salemme Mara Venier, Amadeus («mi ha detto sto già là a Napoli »), Vanessa Incontrada... Ovviamente oltre a eseguire le mie canzoni faremo degli omaggi ai grandi napoletani: a Mario Merola, con lui è iniziata la mia strada artistica, e ci sarà anche il figlio, la canteremo in tre quella canzone». Ci sarà ovviamente anche un omaggio a Maradona, a Totò, a Lucio Dalla («napoletano non nato a Napoli») e poi «al più grande di tutti, Pino Daniele».

Uomini e artisti che hanno una matrice in comune: hanno ridonato un po' della loro fortuna alla gente di Napoli. «Con questi due concerti stiamo dando lavoro a 3900 persone, la maggior parte napoletani - spiega D'Alessio - . Abbiamo occupato più di 1400 posti letto, stiamo portando tanto. Il mio fanclub è riuscito a portare persone da tutta Europa, qualcuno pure da Miami. Ma la cosa più bella è fare qualcosa per l'Ospedale Santobono- Pausilipon. Flavia Matriciano, sempre in seconda linea, mai in prima, è venuta con me fin da papa Francesco per portare il progetto del numero solidale 45592, - lanciato dalla Fondazione Santobono-Pausilipon - per accogliere e curare i bambini affetti da patologie gravi provenienti dall'Ucraina»

