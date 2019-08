NON FATE I POLLI – LAVATE IL POLLO PRIMA DELLA COTTURA? SBAGLIATO! – SAPPIATE CHE NON FATE ALTRO CHE DIFFONDERE BATTERI IN CUCINA – LA CARNE BIANCA È SPESSO CONTAMINATA, MA METTERLA SOTTO IL RUBINETTO NON FARÀ CHE PEGGIORARE LA SITUAZIONE - CINQUE SUGGERIMENTI PER EVITARE CONTAMINAZIONI DURANTE LA PREPARAZIONE: USATE UN TAGLIERE A PARTE E…

Il pollo non va lavato prima della cottura, per evitare che eventuali batteri presenti si diffondano in cucina. Lo afferma un rapporto realizzato dal Department of Agriculture statunitense e dalla North Carolina State University, da cui sono emersi anche cinque trucchì per minimizzare i rischi.

La carne di pollo, ricordano gli esperti nel rapporto, è spesso contaminata da batteri pericolosi come la Salmonella o il Campylobacter. Per verificare l'eventuale utilità del lavaggio sono state arruolate 300 persone che dovevano preparare un pasto a base di pollo e insalata, divise in due gruppi.

Il primo ha ricevuto istruzioni su come cucinare in sicurezza il pollo, inclusa quella di non lavarlo, mentre l'altro non ha avuto indicazioni. Il 93% di quelli che avevano ricevuto le istruzioni non hanno lavato la carne, che era stata trattata con una forma non pericolosa di escherichia coli, mentre il 61% degli altri lo ha fatto.

Nel 26% dei casi del secondo gruppo il batterio è stato trovato nell'insalata, oltre che nel lavandino e negli utensili da cucina. «Anche quando i consumatori pensano di aver pulito efficacemente dopo aver lavato il pollo - commenta Mindy Brashears, uno degli autori -, lo studio mostra che i batteri, comunque dannosi per la salute, si possono diffondere facilmente alle altre superfici e al cibo».

Dallo studio sono emersi cinque suggerimenti per evitare contaminazioni durante la preparazione del pollo e seguire una corretta alimentazione: preparare la carne per ultima, dopo verdure e frutta; usare un tagliere a parte per la carne; non lavare il pollo; lavarsi le mani per almeno 20 secondi dopo aver maneggiato la carne; usare un termometro per essere sicuri che la carne raggiunga almeno i 73 gradi durante la cottura

