Estratto dell’articolo di Francesco Grignetti per “la Stampa”

alfredo cospito

Il futuro di Alfredo Cospito dipende ormai dall'ultima decisione possibile, in Cassazione, il prossimo 24 febbraio. [...] E si profila una clamorosa novità. La procura generale presso la Cassazione, [...] ha depositato martedì scorso il testo di quella che sarà la sua requisitoria. E secondo il procuratore generale, il 41 bis per Cospito è ormai superato dagli eventi.

anarchici in sostegno di cospito a roma 2

Le necessità che indussero più uffici giudiziari a richiedere il carcere duro per Cospito un anno fa, nel febbraio 2022, secondo la procura generale a questo punto sarebbero sopravanzate da altre valutazioni[...] ciò significa che la procura generale [...]- è giunta a conclusioni opposte a quelle del procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, irremovibile nel richiedere il 41 bis per Cospito[...] Per la Superprocura antiterrorismo, infatti, sarebbe più che sufficiente un trattamento da Massima Sicurezza, con censura delle comunicazioni.

anarchici in sostegno di cospito a roma 4

Proprio a questo appuntamento del 24 febbraio in Cassazione sono legate le ultime speranze del legale di Cospito, l'avvocato Flavio Rossi Albertini. Ma la domanda a questo punto è: possibile che il ministro Nordio, quando pochi giorni fa ha confermato il 41 bis per l'anarchico, non conoscesse la requisitoria della procura generale presso la Cassazione?

Pur pessimista sulla decisione del 24, che Rossi Albertini ritiene inevitabilmente contaminata dalla decisione del ministro Nordio [...] se mai la Cassazione decidesse di annullare la decisione del tribunale di Sorveglianza, con rinvio, si aprirebbe uno spiraglio importante. A quel punto, non soltanto Rossi Albertini cercherebbe di ottenere un'udienza urgentissima dal giudice di Sorveglianza di Milano, ma soprattutto potrebbe avanzare una nuova istanza al ministro affinché riveda la sua decisione.

SCRITTE ANARCHICHE IN FAVORE DI ALFREDO COSPITO

[...] C'è però un secondo aspetto che forse cambierà le carte in tavola ancora prima del 24 febbraio. Il Guardasigilli nel suo rigetto [...] che il giudice di Soveglianza, di fronte a un precipitare delle condizioni di salute del detenuto, dato che a quel punto la restrizione in carcere «si rivelerebbe oggettivamente contraria al senso di umanità», potrebbe di sua iniziativa decidere per un «rinvio della esecuzione della pena». Il che significa, fuor di gergo giuridico, aprirgli il portone del carcere e mandarlo in una clinica e poi a casa ai domiciliari.

ALFREDO COSPITO

[...] Ovviamente [...] per Cospito sarebbe una sospensione solo temporanea della pena, strettamente legata allo stato di salute. Non appena i medici lo giudicassero di nuovo in forze, tornerebbe dentro. Proprio perché soluzione-tampone, Cospito la rifiuta e il suo avvocato non intende farvi ricorso. Ma il giudice di Sorveglianza può decidere a prescindere. E chiaramente, sentite le parole di Nordio, il ministero sarebbe lieto se qualcuno gli togliesse le castagne dal fuoco.

