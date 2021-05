4 mag 2021 16:36

NON È MAI TROPPO TARDI PER RESTARE UMANI – LA 47ENNE DI COMO, MALATA DI TUMORE E IN CERCA DI AIUTO DALLA MADRE BIOLOGICA, PUÒ TORNARE A SPERARE: DOPO UN SECCO NO INIZIALE, LA 70ENNE HA ACCETTATO DI SOTTOPORSI ALL’ESAME DEL DNA, PERMETTENDO ALLA FIGLIA CHE HA ABBANDONATO IN ORFANOTROFIO DI ACCEDERE A UNA CURA SPERIMENTALE – A CONVINCERE LA MADRE È STATA LA…