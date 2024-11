NON È MAI TROPPO TARDI PER TROVARE LA VERITÀ – LA PROCURA DI CALTANISSETTA HA CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER QUATTRO POLIZIOTTI, ACCUSATI DI AVER DEPISTATO LE INDAGINI SULLA STRAGE DI VIA D'AMELIO, IN CUI MORIRONO PAOLO BORSELLINO E LA SUA SCORTA – AI QUATTRO VIENE CONTESTATO DI AVER RESO FALSE DICHIARAZIONI NEL CORSO DELLE LORO DEPOSIZIONI NEL PROCESSO IN CUI SI CERCAVA LA VERITÀ SUL FALSO PENTITO VINCENZO SCARANTINO E…

paolo borsellino

(ANSA) - Il pm Maurizio Bonaccorso ha chiesto, al termine dell'udienza preliminare che si è celebrata oggi a Caltanissetta, il rinvio a giudizio per i poliziotti Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli per il reato di depistaggio.

strage via d'amelio

Ai quattro, ex appartenenti al gruppo di indagine "Falcone-Borsellino", viene contestato dalla Procura di Caltanissetta di aver reso false dichiarazioni nel corso delle loro deposizioni in qualità di testi nel processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio che si era concluso, in secondo grado, con la prescrizione del reato di calunnia per i tre imputati.

ARTICOLI CORRELATI

strage via d'amelio 2 strage via d'amelio 1 STRAGE DI VIA D'AMELIO - I SOSPETTI CHE HANNO POTUTO TRAFUGARE L'AGENDA ROSSA DI BORSELLINO strage borsellino via d'amelio PALERMO 19 LUGLIO 1992 - STRAGE IN VIA D'AMELIO STRAGE DI VIA D'AMELIO strage via d'amelio