Rosa Scognamiglio per "www.ilgiornale.it"

Tentò di stuprare una 78enne derubandola della borsetta e dell'orologio da polso. Per questo motivo un 18enne francese di origini tunisine, al tempo dell'aggressione ancora minorenne, è stato arrestato per tentata violenza sessuale e rapina. Il fermo indiziato di delitto è stato disposto dal procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, Antonio Sangermano. Il ragazzo è stato trattenuto presso l'istituto penale per minorenni di Firenze, in via Orti Oricellari, in quanto sussisterebbe il pericolo di fuga.

L'aggressione choc ai danni dell'anziana

I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 13 aprile, nei pressi di piazzale Michelangelo, a Firenze. L'anziana, 78 anni, stava percorrendo le vie del capoluogo toscano quando, nel bel mezzo della passeggiata, venne raggiunta alle spalle da un ragazzino straniero in monopattino. Il malintenzionato aggredì la donna mentre era ferma davanti ai bagni pubblici tra il Piazzale e la Basilica di San Miniato al Monte scaraventandola rovinosamente al suolo e abbassandole i pantaloni al di sotto della cintola nel tentativo di violentarla.

Le grida della vittima furono tali da attirare l'attenzione dei passanti. A quel punto, il tunisino non potè far altro che darsi alla fuga non senza aver prima derubato l'anziana della borsetta e dell'orologio da polso. Soccorsa nell'immediatezza della brutale aggressione, la 78enne fu trasportata nel vicino ospedale dove i sanitari le diagnosticarono la rottura di una costola e un trauma cranico.

