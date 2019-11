NON NASCONDERLE, ESCILE! - LAVERNE COX, ATTRICE TRANS 47ENNE, HA LASCIATO POCO ALL’IMMAGINAZIONE SUL RED CARPET PER LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO "CHARLIE'S ANGELS": IL VESTITO AVEVA UNA SERIE DI TRASPARENZE CHE LASCIAVANO INTRAVEDERE LE CHIAPPE E DUE PEZZETTI DI STOFFA A COPRIRE I CAPEZZOLI – SARÀ UN CASO CHE NEL FILM HA IL RUOLO DI ESPERTA DI...BOMBE? - VIDEO

Il contesto è quello del red carpet per la presentazione del nuovo Charlie's Angels, in uscita a novembre. E sul quel red carpet Laverne Cox ha dato uno spettacolo... piccantissimo. Nel film interpreta un'istruttrice di bombe.

E l'attrice, cantante e produttrice, 47 anni, transessuale e attivista per i diritti civili, alla premiere si è presentata così come potete vedere nelle foto. Una trasparenza unica, che non lasciava alcun margine alla fantasia: eccezion fatta per le parti intime, era di fatto completamente nuda.

Un look assolutamente esagerato per la presentazione della pellicola diretta da Elizabeth Banks. Tutto a bocca aperta per l'abito in pizzo dello stilista Hakan Akkaya.

