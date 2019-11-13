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NON NASCONDERLE, ESCILE! - LAVERNE COX, ATTRICE TRANS 47ENNE, HA LASCIATO POCO ALL’IMMAGINAZIONE SUL RED CARPET PER LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO "CHARLIE'S ANGELS": IL VESTITO AVEVA UNA SERIE DI TRASPARENZE CHE LASCIAVANO INTRAVEDERE LE CHIAPPE E DUE PEZZETTI DI STOFFA A COPRIRE I CAPEZZOLI – SARÀ UN CASO CHE NEL FILM HA IL RUOLO DI ESPERTA DI...BOMBE? - VIDEO-
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FALCAO, SCHIAFFO “DIVINO” A CRISTIANO RONALDO: “HA SBAGLIATO. DEVE AVERE RISPETTO PER L’ALLENATORE E I COMPAGNI” (E CHI SI E’ RIFIUTATO DI TIRARE IL RIGORE NELLA FINALE DI COPPA CAMPIONI HA AVUTO RISPETTO PER ALLENATORE E COMPAGNI?) – “CONTE O SARRI? DIPENDE. IO PREFERISCO…” – "LA ROMA? C’E’ UN BEL PROGETTO, ORA PERÒ BISOGNA SEGUIRE FONSECA”- IL CONSIGLIO ALLE RIVALI DEI BIANCONERI: “PER VINCERE IMITATE LA JUVE - E SU DE ROSSI...
CAFONAL FELTRISSIMO! ALL’ANIENE IL DIRETTORE DI LIBERO PRESENTA IL SUO LIBRO CON RONCONE, POLITO E GENNY SANGIULIANO E RIVELA LE SUE DEVOZIONI: “SANGIOVESE, PERCHÉ IL BUON VINO NON MI È MAI DISPIACIUTO. E SAN CULO, PERCHÉ SENZA QUELLO NON PUOI NEANCHE ATTRAVERSARE LA STRADA” – QUELLA VOLTA CHE PER CANZONARE L’ALLORA DIRETTORE DEL CORSERA CAVALLARI SCRISSE SULLA GERENZA DEL QUOTIDIANO "JOHNNIE WALKER": ECCO PERCHE'- IL RITORNO DI ANIA PIERONI
METTERE IL PEPE SULLA PIZZA - ''LA MICHELIN MI IGNORA MA IO HO FATTO LA RIVOLUZIONE''. FRANCO PEPE È CONSIDERATO IL MIGLIOR PIZZAIOLO AL MONDO. IL SUO LOCALE A CAIAZZO, PICCOLO PAESE DEL CASERTANO, È META DI PELLEGRINAGGIO. MA SE CERCHI NELL'AUGUSTA GUIDA, NON TROVI NULLA. ''NEL LOCALE, APPENA ENTRI, VEDI UN CARTELLO IN CUI SPIEGO AL CLIENTE CHE NON LEGGERÒ MAI UNA RECENSIONE SCRITTA SU QUALSIASI BLOG. CHI VUOLE DIRMI DELLE COSE, ME LE DICA IN FACCIA PRIMA DI PAGARE IL CONTO''
CURARE IL MAL DI TESTA? BASTA UN’INIEZIONE AL MESE – LA CEFALEA COLPISCE IL 75 % DEI MAGGIORENNI E IL 40% DEI GIOVANI, MA LE NOVITÀ TERAPEUTICHE DANNO NUOVE SPERANZE - FINORA IL MAL DI TESTA SI CURAVA PREVALENTEMENTE CON FARMACI “IN PRESTITO”: ANTIEPILETTICI, ANTIDEPRESSIVI, ECCETERA. MA CON LE NUOVE MOLECOLE BASTA UNA PUNTURA. UNICO PROBLEMA, IL COSTO: ALMENO…