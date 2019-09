3 set 2019 17:32

NON È TUTTO BORIS QUELLO CHE LUCCICA – SDENG! IL DEPUTATO CONSERVATORE BRITANNICO PHILLIP LEE HA LASCIATO I TORY PER PASSARE CON I LIBDEM. RISULTATO? BORIS JOHNSON HA PERSO LA MAGGIORANZA IN PARLAMENTO - LUI FA FINTA DI NIENTE: “L’OPPOSIZIONE VUOLE COSTRINGERE LONDRA A IMPLORARE PER UN NUOVO INSENSATO RINVIO” DELLA BREXIT, MA ORA SONO CAZZI – VIDEO