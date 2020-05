NON È UN PAESE PER GAY – IL FOCOLAIO DI CASI DI CORONAVIRUS COLLEGATO AI LOCALI GAY FRIENDLY DI ITAEWON, A SEOUL, STA CAUSANDO COME EFFETTO A CATENA IL LICENZIAMENTO DI UN NUMERO CONSIDEREVOLE DI DIPENDENTI NELLE BOUTIQUE DI LUSSO DEL GRANDE MAGAZZINO LOTTE – COME MAI? IL "SUPER-UNTORE" E' UN COMMESSO GAY CHE LAVORA DA GUCCI IN UN PAESE DOVE L’OMOSESSUALITÀ È ANCORA CONSIDERATA UN TABÙ…

Un focolaio di casi di coronavirus collegato ai locali notturni di Itaewon, a Seoul, ha causato come effetto a catena il licenziamento di un numero considerevole di dipendenti nelle boutique di lusso del grande magazzino Lotte a Myeong-dong. Come mai? Alla luce delle speculazioni sulla sessualità del lavoratore infetto, si vocifera che alcuni negozi di marchi di lusso stiano pensando di cacciare alcuni membri del personale perché sospettano che alcuni dei loro dipendenti siano omosessuali.

Secondo il Lotte Department Store, un impiegato di sesso maschile che lavora presso il negozio di Gucci è risultato positivo al COVID-19 la scorsa settimana. I grandi magazzini hanno immediatamente chiuso il negozio la mattina dello stesso giorno e l'intero edificio per la disinfezione.

«Non abbiamo mai sentito parlare della storia dei licenziamenti e non siamo coinvolti nelle scelte del personale delle boutique di lusso nei nostri punti vendita - ha detto un portavoce del Lotte Department Store - Tuttavia, ciò che possiamo confermare è che altri dipendenti che hanno lavorato con l'uomo il 5 e il 6 maggio sono risultati negativi al COVID-19 e attualmente sono in quarantena a casa».

Una fonte che lavora nel settore della moda di lusso ha dichiarato che ci sono molti omosessuali che lavorano nelle case di moda di lusso e alcuni marchi hanno lanciato una indagine interna per verificare chi tra i loro dipendenti sia stato in uno dei club coinvolti nel nuovo cluster della scorsa settimana: «I marchi non stanno cercando di scoprire quali membri dello staff siano omosessuali. Stanno cercando di individuare quelli che potrebbero essere positivi per limitare il contagio».

Tre dei cinque club visitati dal super-untore sono gay friendly. Tra i 102 nuovi casi confermati di COVID-19, a partire da martedì, 73 di loro avevano recentemente visitato discoteche a Itaewon.

L'autorità sanitaria ha dichiarato che 92 pazienti confermati con il COVID-19 correlati al cluster di infezione di Itaewon sono uomini.

Con l'aumentare del numero di infezioni in relazione all'area di Itaewon, aumenta anche la discriminazione contro le minoranze sessuali sia online che offline. Il contraccolpo pubblico sembra inevitabile, soprattutto perché il caso è scoppiato il giorno in cui il governo ha allentato le misure sul distanziamento sociale.

I Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) avevano consigliato di mantenere rigide normative per i locali notturni e le strutture di intrattenimento, ma il governo ha deciso di ridurre le limitazioni in tutti i settori per favorire la ripresa economica. «Spero che ciò non porti alla discriminazione delle minoranze sessuali visto che la società è ancora molto conservatrice» ha aggiunto la fonte dimenticando di aggiungere come nel Paese l’omosessualità sia ancora considerata un tabù.

