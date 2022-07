NON È UN PAESE PER NERI - IN AMERICA SCOPPIANO LE PROTESTE PER LA MORTE DI JAYLAND WALKER, 25ENNE DELL'OHIO AMMAZZATO DAI POLIZIOTTI CHE CHE GLI HANNO SCARICATO ADDOSSO ALMENO UNA SESSANTINA DI COLPI DOPO UN INSEGUIMENTO IN AUTO - WALKER, CHE LAVORAVA PER UN'APP DI CONSEGNE DI CIBO A DOMICILIO, ERA A BORDO DI UN'AUTO QUANDO NON SI È FERMATO ALL'ALT DELLA POLIZIA: DA QUEL MOMENTO È PARTITO L'INSEGUIMENTO - LA POLIZIA SOSTIENE CHE… - VIDEO

Laura Pertici per www.repubblica.it

jayland walker

I video non fermano le pallottole ma evitano che la morte di qualcuno finisca nell'oblio. Stavolta le immagini, definite dalla stessa polizia "sconvolgenti" e "difficili da vedere", sono quelle che documentano la morte di Jayland Walker, 25 anni, ex dipendente Amazon, ucciso dai poliziotti, che gli hanno scaricato addosso almeno una sessantina di colpi dopo un inseguimento in auto.

È successo ad Akron, Ohio, città dove è nato il campione di basket LeBron James, che ha commentato: "Prego per la mia città". Centinaia di persone sono scese in strada per contestare la brutalità della polizia.

L'episodio è avvenuto lunedì, ma il caso è diventato nazionale dopo che la polizia ha annunciato il rilascio del video shock registrato dalle body cam in dotazione ai poliziotti. Video poi diffusi. Walker, che lavorava per un'app di consegne di cibo a domicilio, era a bordo di un'auto quando, per un'infrazione stradale, non si è fermato all'alt della polizia.

omicidio jayland walker 8

Da quel momento è partito l'inseguimento. La polizia sostiene che Walker abbia sparato con una pistola, ma i familiari dicono che non è vero. Dopo un breve inseguimento, il giovane afroamericano è uscito di corsa dall'auto e si è messo a correre lungo un parcheggio. Qui gli agenti lo hanno raggiunto.

omicidio jayland walker 7

Due avrebbero provato a fermare Walker usando il Taser, la pistola paralizzante, prima che in otto sparassero una novantina di colpi, dei quali almeno sessanta andati a segno. Walker è morto subito. Tutti e otto i poliziotti sono stati sospesi in attesa che l'inchiesta ricostruisca l'episodio. Negli Stati Uniti, a meno che non si sia bianchi o platealmente arresi, i poliziotti non mirano mai alle gambe, ma al petto, alla testa.

È successo così anche stavolta. L'avvocato della famiglia della vittima, Bobby DiCello, ha confermato il ritrovamento di novanta bossoli. "Ci sono ferite in tutte le parti del corpo", ha aggiunto DiCello.

proteste per l omicidio jayland walker 9

La polizia ha detto di aver recuperato la pistola usata dal giovane, ma i familiari contestano questa versione. Un'arma spunta spesso quando qualcuno viene ucciso dagli agenti. Adesso restano il dolore e la rabbia, amplificati dal video, la cui diffusione potrebbe infiammare la protesta. Il sindaco di Akron, il democratico Daniel Horrigan, ha annullato la festa in programma per il 4 luglio, Independence Day.

proteste per l omicidio jayland walker 10

"Questa - ha spiegato - è la festa in cui si riuniscono le famiglie e gli amici. Non è il momento per una celebrazione". Secondo il Washington Post, l'anno scorso sono state 1.040 le persone uccise dalla polizia. Metà erano bianche, ma gli afroamericani sono colpiti in una misura sproporzionata: negli Stati Uniti sono soltanto il 13 per cento della popolazione, ma muoiono il doppio dei bianchi per mano della polizia. E nella maggior parte dei casi non c'è un video che possa aiutare a chiedere giustizia.

