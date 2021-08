4 ago 2021 15:45

NON PENSO POSITIVO – TRAGEDIA ALL’OSPEDALE CERVELLO DI PALERMO: UN PAZIENTE, RICOVERATO IN TERAPIA SUBINTENSIVA DOPO AVER CONTRATTO IL COVID, SI È SUICIDATO LANCIANDOSI DA UNA FINESTRA AL TERZO PIANO – GLI OPERATORI SANITARI NON SONO RIUSCITI A FERMARLO E…