NON PIU' STATE A CASA, MA STATE ALLERTA – BORIS JOHNSON ANNUNCERÀ STASERA LA FASE 2: CAMBIATO LO SLOGAN, BOJO E' PRONTO A LANCIARE IL SISTEMA DI TRACCIAMENTO CON UN'INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO SU UNA SCALA DA 1 A 5 E UN SISTEMA DI ALLERTA, SIMILE A QUELLO UTILIZZATO PER LA MINACCIA TERRORISTICA: ORA IL REGNO UNITO È AL LIVELLO 4, IL 5 È IL DISASTRO – LA REGINA RIMARRÀ A WINDSOR A TEMPO INDETERMINATO…

il discorso della regina elisabetta 4

La regina rimarrà a tempo indeterminato al castello di Windsor e ha sospeso tutti gli impegni fino a quando la minaccia del coronavirus non sarà scomparsa.

Buckingham Palace rimarrà chiuso per l'estate, la prima volta in 27 anni, ed eventi come il Trooping the Colour sono stati annullati. Sarà l’assenza più lunga della regina dagli impegni ufficiali in 68 anni di regno: in base a come procederà la pandemia Elisabetta II potrebbe tornare all'inizio dell'autunno.

boris johnson 1

Un sistema di allerta per il covid-19 che consenta il tracciamento del virus e indichi il livello di rischio. E' fra le novità che il primo ministro Boris Johnson si appresta ad annunciare oggi alle 19 (20 in Italia) in un atteso intervento in cui detterà una road map verso graduali aperture. Una Fase due a cui ci si avvicina con «estrema cautela», come ha detto ieri il ministro britannico dei Trasporti Grant Shapps.

slogan fase 2 coronavirus gran bretagna

Secondo le indiscrezioni BoJo dirà che intende procedere con cautela per rimuovere il lockdown e inviterà il pubblico a «fare attenzione» ai continui rischi del coronavirus. L’appello è quello di «non buttare via» il duro lavoro fatto fin qui, sarebbe «assolutamente tragico». Lo slogan della Fase due, secondo le anticipazioni della Bbc, è l’invito ai cittadini a «stare allerta, controllare il virus, salvare vite».

Lo studio che fa paura

La conferma dei rischi di un’uscita frettolosa dalla Fase 1 arriva da uno studio congiunto della London School of Tropical Hygiene, dell'Imperial College London e di altri istituti. Se il governo allenterà troppo e troppo in fretta il lockdown, si legge, oltre 100.000 persone potrebbero morire nel Regno Unito a causa del coronavirus entro la fine di quest'anno.

indicatore livello di rischio

Nel Paese si contano adesso 31.662 morti. Secondo quanto riporta il Sunday Times, che cita un consigliere scientifico, i ricercatori hanno analizzato diversi modelli di uscita dal lockdown per valutarne la fattibilità e hanno concluso che «c'è uno spazio di manovra molto limitato».

Il sistema di allerta

Il Regno Unito è pronto a lanciare il sistema di tracciamento cominciando dall'Inghilterra. Il meccanismo - riferisce la Bbc - prevede un indicazione del livello di rischio su una scala da uno a cinque e un sistema di allerta che vanno dal verde (livello 1) al rosso (livello 5), simile a quello utilizzato per informare il pubblico sul livello di minaccia terroristica.

boris johnson 2

«Al momento riteniamo di essere al livello quattro su una scala di cinque, che è il grado più preoccupante» di diffusione del contagio, ha spiegato a Sky News il ministro delle Politiche abitative, Robert Jenrick. «La nostra aspirazione è arrivare a tre il più velocemente possibile», ha aggiunto, spiegando che a ogni livello le autorità saranno in grado di aprire e riavviare più settori dell'economia e della vita dei cittadini.

coronavirus gran bretagna 8

Dubbi sulla quarantena

Tra le altre misure, sul tavolo del primo ministro britannico c’è anche l'introduzione di una quarantena di 14 giorni per gli arrivi nel Regno Unito.

