11 feb 2024 09:30

NON PRIVATECI DELLA NOSTRA PRIVACY – UNA RAGAZZA AMERICANA HA CONDIVISO LA SUA ESPERIENZA ALLA “BLACK MIRROR” CHE DOVREBBE ESSERE UN MONITO PER TUTTI DEI PERICOLI DEL WEB: HA TROVATO UNA VECCHIA FOTO DI LEI, IN COMPAGNIA DELL’EX RAGAZZO, IN UNA PUBBLICITA' DELLA COMPAGNIA AEREA “SPIRIT AIRLINES” - “SARÀ STATA SCATTATA 10 ANNI FA. IO NON HO MAI FIRMATO NIENTE CHE GLI PERMETTESSE DI UTILIZZARLA... POSSO DENUNCIARE?” – LA RAGAZZA HA RICEVUTO MIGLIAIA DI COMMENTI CHE LE HANNO CONSIGLIATO DI…