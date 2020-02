7 feb 2020 13:30

NON C’ENTRANO NÉ LA DROGA NÉ L’EPILESSIA: SOLO IL VIOLENTO PESTAGGIO AL QUALE FU SOTTOPOSTO STEFANO CUCCHI IN CASERMA LA NOTTE DEL SUO ARRESTO PUÒ SPIEGARE LA SUA MORTE SOPRAGGIUNTA UNA SETTIMANA DOPO - LE MOTIVAZIONI DELLA CORTE D’ASSISE: “STEFANO ERA IN CONDIZIONI NORMALI", LE LESIONI RICEVUTE HANNO INNESCATO “UNA SERIE DI EVENTI TERMINATI CON LA MORTE”