16 nov 2020 20:21

NON C’È DUE SENZA TRE – IL NUOVO COMMISSARIO PER LA SANITÀ CALABRESE EUGENIO GAUDIO È INDAGATO DALLA PROCURA DI CATANIA NELL’AMBITO DELL’INCHIESTA SUI CONCORSI TRUCCATI ALL’UNIVERSITÀ - GAUDIO È INDAGATO PER ALCUNE TELEFONATE NELLE QUALI PARLAVANO DI LUI, IL REATO CONTESTATO È CONCORSO IN TURBATIVA. GLI INQUIRENTI AL MOMENTO PROPENDONO PER UNA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE, MA INTANTO È L’ENNESIMA FIGURACCIA PER CONTE E SPERANZA…