NON C’È PACE PER LA SPAGNA – DOPO VALENCIA, LE PIOGGE TORRENZIALI STANNO ORA MARTORIANDO LA ZONA DI GIRONA, IN CATALOGNA: IL MALTEMPO HA PROVOCATO NUMEROSI DANNI NEL COMUNE DI CADAQUES DOVE UN FIUME È ESONDATO, TRASCINANDO VIA UNA TRENTINA DI AUTO – E NELLA REGIONE DI VALENCIA IL NUMERO DELLE VITTIME SI MANTIENE A 219, MA CI SONO ANCORA 78 PERSONE DENUNCIATE COME DISPERSE… VIDEO

Estratto dell’articolo di www.ilfattoquotidiano.it

Spagna senza pace e ancora martoriata dalle piogge torrenziali. Dalla provincia di Girona, in Catalogna, arrivano le immagini di auto trascinate via o accatastate dall’esondazione di fiume. Le piogge torrenziali che si sono abbattute all’alba sui distretti dell’Alto e Basso Empordà hanno causato numerosi danni e disagi nel comune di Cadaques, dove non si registrato vittime delle inondazioni, secondo quanto hanno confermato i vigili del fuoco. Le intense precipitazioni hanno provocato l’esondazione del torrente che attraversa Cadaques, che ha travolto oltre una trentina di auto.

La sindaca della località ha confermato che non ci sono vittime, ma solo danni materiali, Dalle 3 del mattino i pompieri hanno ispezionato le auto nelle strade del municipio per verificare che non ci fossero passeggeri all’interno. […]

Intanto nella regione di Valencia sono scese da 93 a 78 le persone denunciate come disperse dopo l’alluvione che ha colpito il territorio spagnolo e sono scesi da 54 a 40 i corpi ritrovati che ancora non sono stati identificati. Al momento la cifra ufficiale delle vittime si mantiene a 219 di cui 211 nella regione di Valencia, 7 in Castiglia-La Mancia e 1 in Andalusia.

